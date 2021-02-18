大年初二按習俗（相信是新界原居民習俗），幾位鄉紳在車公廟為香港和沙田各求一籤，兩者均為中籤，隨後鄉紳在廣播平台嘗試解籤，口齒不太伶俐，聽眾也勉強明白是要求政府果斷精準應付疫情和紓解民間疾苦云云。醫生才疏學淺，把籤文橫唸直唸、左唸右唸，也看不出籤文如何有預測運程之意，最多也是一些模稜兩可的做人道理。

惟籤文來自車公廟，解籤者便能以神明名義教訓政府如何處事，氣勢權力當然非同凡響。尤其是當年（即宋代）的車公（即車胤大元帥）不單忠心護駕逃難，也相傳他有醫治能力，他南下來港每有疫情也相繼平復，是真是假不重要，道教把他奉為仙人，信奉者歷年有增無減。那麼奉車公之名說話，影響力也相對增加。

從神明得到政治力量的統治概念，在人類歷史根深柢固，古埃及法老王被視為眾神的地上代表，他死後也會化作天神，故此他在世上擁有最高權力；中國歷代帝王，包括黃帝、舜帝被稱為「天子」，即是上天兒子，故此無上權力也是來自神；中世紀十字軍東征歷時200年，也是奉基督之名侵略中東波斯灣多國，死傷萬計，經濟嚴重倒退。

上述幾項簡單例子，類同的Great Political Superstition（政治迷信）在歷史上多的是。時至今天，以超自然神明力量作政治籌碼的，仍大有人在，求得籤文再按自己心意發表言論立場，只是小伎倆。

各人有信仰自由，運用這政治迷信時，也當尊重他人信仰。