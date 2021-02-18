凡事都可行，但並非俱有益處，如：公關大龍鳳。究竟如何鑑定公關大龍鳳呢？這是個很值得討論的問題。公關大龍鳳經常出現，甚至可能愈來愈多，皆因仍有些人樂此不疲去做，以為開個壇搞場大龍鳳就能達掩眼法之效。仍持此思維的阿哥阿姐，真係以離地之心度大眾之腹，有時不禁想問愛搞大龍鳳者：你估依家嘅公眾水平係閣下之水平乎？

大場面不一定是大龍鳳，但大龍鳳一定搞到大場面，因慌死人睇唔到，但凡同時中以下幾點者，就是一場公關大龍鳳：一、大龍鳳沒有解決到最核心的問題，成壇show只係show到做過吓嘢，而非真正做到嘢；二、大龍鳳show，時做時唔做，即是只選擇性地做，大多應去做時唔見佢做，往往在已唔多需要嘅時候，卻跑出嚟做；三、高層出現一陣，影完相馬上快閃，如：企業搞植樹日，幾小時之活動，只見高層到影相時刻才出現，拿着鋤頭作個狀，前後十分鐘，影完相後即鬼影都唔見。四、事前沒有成功指標（outcome audit），然後做完就自high話成功。甚麼是成功，牽涉目標是甚麼？付出的資源／成本和回報的比例是甚麼？即是，你搞嚟想點先？投放的資源同所得嘅結果有無唔合比例？例如：公關替品牌搞壇大龍鳳，勞民傷財，但翌日只有一兩家媒體稍有提及，公眾又毫無反應，咁又好唔好意思同客戶或老細講，此乃非常成功之作，取得一家媒體報道也是成績、成效顯著？

此時，心水清者會問：一、付出的資源和所得效益，若嚴重不合比例，事前即無把outcome audit仔細想好，那事後則宜低調一點，側側膊就算；若高調自high話成功，請問誇啦啦在哪一處？二、既然成功指標定得那麼低，那即是說，用其他更低成本、更少勞民傷財的方法，也很容易能達同樣（甚至更好）效益，為何成班人想不出個更佳之方法來？

愈虛的東西愈要聲勢浩大，公關大龍鳳暴露的，正是如此。