暑假應否補課？ 學習運動須平衡

疫情嚴重打亂學生學習進度，英國政府計劃在暑假安排學校補課，但有教育組織反而呼籲讓學生多玩樂。各地網課成效不佳，補課在所難免，但家長仍應設法鼓勵子女保持身心活躍。

網課成效差 DSE生難跟進度

英國一個名為PlayFirstUK的學者組織去信教育大臣韋廉信（Gavin Williamson），強調兒童需要更多時間與空間克服過去一年帶來的壓力，尤其應該在室外玩耍與保持身體活躍，直指今年暑假不應補課，擔憂政府的補課計劃可能會導致兒童心理健康惡化。

世衞在更新的指引中建議，3至4歲的兒童每日應最少有3小時進行體能活動，5至17歲兒童每日亦應有最少1小時中度至劇烈強度的體能活動。

疫下上網課成重要乃至唯一的學習途徑，然而遙距學習的成效如何，各方皆有目共睹。據教育調查機構Upbeat去年一項調查顯示，美國三分之二至四分之三的教師認為，學生在網課的投入程度不及疫情前的課堂上。

總統拜登上台後，盡快讓學生重新回到學校上實體課成當地要務，但疾控中心亦提供指引針對校內體育設施的使用，限制室內運動，以減低感染風險。

本港疫情期間數度停課，學生需在網上學習，然而網課成果並不理想，香港基督教服務處深東樂Teen會一項調查發現，67%學生覺得網上學習沉悶，應考文憑試（DSE）的學生更指網上授課難令自己跟上進度，不少應考內容恐無法及時學到。

與此同時，凝動香港體育基金的調查顯示，約95%中小學生平日運動時數不足1小時，周六日運動不足一小時者更有76%人。

學習進度不理想，學生有必要補課，倘若因為健康緣故而不補課，誠然不可行，眼下疫情呈緩和之勢，部分學校即使局部恢復面對面授課，亦難在校內上集體體育課。因此要滿足每日所需體能活動量，還需靠家長平日參與。

玩玩具急步行 在家亦可運動

註冊物理治療師蘇雅賢及王智鵬接受傳媒採訪時建議，家長在情況許可下可帶孩子到郊野公園或空曠地方跑步及步行，在家亦適宜進行低至中等強度活動，包括玩玩具、收拾玩具、急步行等務求讓孩子在上網課之餘亦有足夠運動。

▲ 世衞最新指引建議，5至17歲兒童每日應有最少1小時中度至劇烈強度的體能活動。（資料圖片）