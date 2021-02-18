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宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援

行政人員版 2021/02/18

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疫情下遊戲玩家多數「宅在家」享受打機樂趣，從而促進市場增長。騰訊雲把握商機，提供多個產品及遊戲生態系統等，滿足遊戲業快速增長時必須的網絡技術支援，以應對大量用戶流量。

騰訊雲在全球各地設置了超過100個

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欄名 : 科技新知

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