宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 行政人員版 2021/02/18 分享： 疫情下遊戲玩家多數「宅在家」享受打機樂趣，從而促進市場增長。騰訊雲把握商機，提供多個產品及遊戲生態系統等，滿足遊戲業快速增長時必須的網絡技術支援，以應對大量用戶流量。 騰訊雲在全球各地設置了超過100個 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 今日 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 2021/02/17 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini 2021/02/17 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 2021/02/16 Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 2021/02/16 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 商業 科技產品 科技行業 騰訊 疫情 服務 遊戲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入