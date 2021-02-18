《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津

虛擬旅遊及虛擬導賞體驗，或成為疫情新常態下的新趨勢。飛行模擬遊戲《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）繼早前發表以日本及美國為重心的免費更新，最新再針對英國及愛爾蘭地

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