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《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津

行政人員版 2021/02/18

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虛擬旅遊及虛擬導賞體驗，或成為疫情新常態下的新趨勢。飛行模擬遊戲《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）繼早前發表以日本及美國為重心的免費更新，最新再針對英國及愛爾蘭地

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欄名 : 科技新知

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