《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 行政人員版 2021/02/18 分享： 虛擬旅遊及虛擬導賞體驗，或成為疫情新常態下的新趨勢。飛行模擬遊戲《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）繼早前發表以日本及美國為重心的免費更新，最新再針對英國及愛爾蘭地 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 今日 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 2021/02/17 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini 2021/02/17 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 2021/02/16 Telegram保安破綻 恐洩用戶資料 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 2021/02/16 iPhone 13方便查資訊 或加Always-on功能 科技產品 創新科技及應用 疫情 愛爾蘭 3D 利物浦 曼徹斯特 牛津 伯明翰 布里斯托 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入