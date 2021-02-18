借助名人谷接種 疫苗護照增誘因

疫苗顧問專家委員會建議批准科興疫苗緊急使用翌日，藥廠隨即確認明天將有首批針劑供港，港府更須盡快公布全盤接種計劃。變種新冠病毒頻現，各國皆正與時間競賽推廣接種，本港官員宜參考海外成功經驗，借助更多名人分享親身打針經驗，且審視「疫苗護照」的優劣，竭力提供更多接種誘因。

新春後病例增 接種防新毒株

科興生物證實，首批共100萬劑疫苗預計明日空運抵港，甚至快過預期下周送抵的BioNTech疫苗。負責統籌接種的公務員事務局局長聶德權表示，籌備工作已踏入最後階段，將提供4個接種途徑。

變種新冠病毒席捲全球，英國高傳染力毒株已擴散到至少82國，在美國更與加州毒株結合，恐更致命。香港至今成功靠入境檢疫堵截了38宗變種病例，但失守風險日增，專家委員會推薦科興，一大要因正是趁社區未有變種病毒，加快接種以確保免疫效果。

社區感染愈是曠日持久，愈有風險衍生出全新毒株。農曆新年疊加放寬營運限制下，南韓昨天錄得38天新高的621宗確診，本港社區病例亦反彈至12宗，且有10宗不明源頭，疫苗推廣更見分秒必爭，像食衞局昨於疫情記者會完全拒談針劑，誠屬失策。

港府無疑有借助醫療專家在電視電台宣傳疫苗，惟流於平鋪直述，未再見到專家顧問許樹昌和梁卓偉互相採樣那般跳脫的畫面。本地名人政要，是否願意接種疫苗，是對疫苗安全信心的重要反映，惹人關注，倘能有更多人仿效微軟蓋茨、進步派影星珍芳達般親身接種疫苗，兼在傳媒或社交網絡分享打針後感受，勢大大增加公眾對疫苗的信心。

大國中接種比例最高的英國，早於去年11月已制定各界名人名單，冀他們能鼓勵打針。殿堂歌手艾頓莊假裝為宣傳疫苗試鏡的片段上周公開，最後金像影帝米高堅出奇不意「跑出」，資訊充足且不失幽默，已吸引數以十萬次點擊；有見少數族裔高危卻抗拒疫苗，巴基斯坦裔倫敦市長簡世德等英國亞裔名人亦聯袂拍片，嘗試動人以情。

打針外遊免檢 商企配合求存

從公眾整體利益來看，每早一天穿越7成接種率取得群體免疫，社會便早一天復常，聶德權昨稱，已打針者或有不同的安老院探訪和病毒檢測安排，猶如為推出疫苗護照測試水溫。

放眼西方，以接種疫苗作為自由跨境旅遊條件，日漸成風，塞浦路斯和以色列雙邊簽訂協議，波蘭和愛沙尼亞則容許已打針的歐盟公民免檢入境，格魯吉亞更擁抱所有已接種疫苗的人，但談及在國內藉疫苗解禁，各地小心翼翼得多，英國激起歧視等爭議後，最新立場是不反對商家自行設限。

疫症肆虐全球超過1年，不少瀕臨破產邊緣的公司，已搶先要求顧客或僱員接種疫苗惟求自保，跨國巨企如澳航亦計劃要求乘客預先打針。有英媒分析，除非政府明確立例禁止拒絕未打針人士參與任何活動，打針撤限勢必愈見普及。港府對內要小心評核政策的潛在反彈，對外則要多加與內地和新加坡等地商討，盡快推出疫苗護照恢復往來，輔以適切宣傳來提升接種誘因。

責任編輯：黃鑠安