Shopee電子商貿平台　助商家進軍東南亞藍海市場

經歷了一年的肺炎疫情，加上持續的社交距離限制措施，零售業面時前所未有的打擊，另一邊廂卻加速了網上消費的普及，讓不少人加入電子商務這種新時代的營商模式。網上商店成本較低，商機亦大得多，理論上只要有互聯網的地方就可以進行銷售。2019年就有大型電子商貿平台Shopee進駐本地，提供一條龍配套服務，幫助店主進軍東南亞這片電商藍海，在「疫」境中轉危為機。

▲ 過去一年東南亞的網購消費大增，對鄰近的香港來說，絕對是一個吸引的商機。

東南亞網購市場增長迅速

香港網購行業競爭愈來愈激烈，類近地區市場的商機絕對值得留意。當中東南亞地區的網上經濟成長便非常快速，Google和新加坡淡馬錫控股一份涵蓋泰國、印尼、馬來西亞、越南、新加坡與菲律賓的聯合研究報告指出，單是2020年，這六個國家的互聯網用戶人數便上升了4,000萬至4億人，即區內近七成人口已接通了互聯網。在疫情帶動下，當地電子商務去年更誇張地錄得63%升幅至620億美元。更值得留意是區內人口平均年齡只有約30歲，是非常有活力的市場，加上電商滲透率不高，國際機構都非常看好這個市場的發展空間和爆發力，預計2025年的電子商務金額將上升至1,720億美元，較早前預測增加了200億美元。

▲ 東南亞首屈一指的電商平台Shopee落戶香港，無疑為本地客戶打開了充滿機遇的藍海市場。

如想在藍海市場分一杯羮，最好的方法自然是透過已建立口碑與信譽的電子商務平台打開銷售窗口，繼而在當地尋找深耕及合作的機會。2019年落戶香港的Shopee，2015年在新加坡開業，並逐步把業務擴展至馬來西亞、菲律賓、台灣、印尼、泰國、越南及巴西八大市場，目前已是非常成熟的跨境電子商務平台，並在東南亞佔有領先地位。2019年經 Shopee 處理的總訂單數量便達12億，按年上升了100.5%，成功把握了網購潮流。另外，根據權威移動數據分析平台App Annie 的2019全年數據， Shopee斬獲了東南亞及台灣市場購物類App總下載量、平均每月用戶活躍量、Android用戶使用總時長三項冠軍，同時亦強勢躋身2019年全球購物類App下載量前五名，成績可見一斑！

▲ Shopee的香港團隊結合了資深電商達人與年輕活力的網購世代，能為用戶提供最實用的電商銷售策略與支援。

低門欖吸引新手進場

Shopee之所以大受歡迎，主要因為其經營模式非常適合中小企或營商新手，除了零開店費和上架費，平台又自設Shopee物流服務 SLS（Shopee Logistics Service）。以香港為例，店主收到訂單後，只需將貨品送到Shopee位於長沙灣的物流倉，平台便會代為完成手續，將貨品送抵東南亞或台灣市場的買家手上，為經營者減輕不少負擔。

▲ Shopee還會在香港辦公室或網上平台舉辦各類網上營商與推介的工作坊，幫助用戶拓展商機。

除此以外，平台亦抱著與店主一起成長的理念，在香港辦公室或網上平台舉辦各類工作坊，協助經營者應對不同地區市場的策略，解決各種疑難，提升銷售能力。

▲ Shopee的香港團隊非常年輕有活力，身為Z世代的他們能輕易掌握網購生態與最新潮流，還擁有無限創意。

年輕團隊掌握網購潮流

Shopee的香港團隊由擁有資深電商經驗專業人員帶領，亦有曾在東南亞地區工作的成員協助商戶發展業務，最重要團隊中還有一班Z世代的年輕成員。他們生於網絡世代，線上購物和線下一樣自在，能輕易掌握網購生態與潮流，為平台和店家的業務發展帶來前瞻性的視野，搭上未來五年高速增長的跨境電子商務列車。

官方網站：shopee.com.hk

登記網址：https://www.shopee.com.hk/seller

（資料由客戶提供）