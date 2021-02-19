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鹽田梓藝術節 移師網上VR欣賞9件新作

副刊版 2021/02/19

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疫情肆虐，不少節日及活動也被迫移師至網上，原定於去年展開的鹽田梓藝術節也不例外。這個由旅遊事務署主辦、文化葫蘆策展的小島藝術節，雖然不能親身到場欣賞各藝術品，透過熒幕作網上隨時隨地瀏覽，也不失可觀性。

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欄名 : 本地遊

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