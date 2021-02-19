鹽田梓藝術節 移師網上VR欣賞9件新作 副刊版 2021/02/19 分享： 疫情肆虐，不少節日及活動也被迫移師至網上，原定於去年展開的鹽田梓藝術節也不例外。這個由旅遊事務署主辦、文化葫蘆策展的小島藝術節，雖然不能親身到場欣賞各藝術品，透過熒幕作網上隨時隨地瀏覽，也不失可觀性。 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 新春情人節 K11 MUSEA VS YOHO MALL法日風浪漫升溫 2021/02/11 新春情人節 K11 MUSEA VS YOHO MALL法日風浪漫升溫 郊遊荔枝窩撑本地農業 歎有機種植咖啡原味 2021/02/06 郊遊荔枝窩撑本地農業 歎有機種植咖啡原味 動植物公園全新藝術展 重訪百年歷史城市綠洲 2021/02/05 動植物公園全新藝術展 重訪百年歷史城市綠洲 九龍灣鬧市過萬呎天空農場 即摘即製藍染布藝 2021/01/30 九龍灣鬧市過萬呎天空農場 即摘即製藍染布藝 躍變．龍城植根社區 社企導賞土瓜灣街坊情味 2021/01/29 躍變．龍城植根社區 社企導賞土瓜灣街坊情味 西貢 裝置藝術 宗教 展覽 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入