台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 副刊版 2021/02/19 分享： 繼去年台灣桃園開設了Xpark水族館，明年台中也會迎來第一個大型水族館。台中市政府宣布與屏東的國立海洋生物博物館的經營團隊合作，開設台中海洋生態館，預計於2022年正式啟用，必會成為熱門旅遊景點。 台中 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 2021/02/16 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 2021/02/11 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 2021/02/09 日本熊本城天守閣完成修復 預定今年4月對外開放登天守閣眺望市景 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 2021/02/06 台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品 東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房 2021/02/05 東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房 旅遊資訊 台中 水族館 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入