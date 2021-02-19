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台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕

副刊版 2021/02/19

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繼去年台灣桃園開設了Xpark水族館，明年台中也會迎來第一個大型水族館。台中市政府宣布與屏東的國立海洋生物博物館的經營團隊合作，開設台中海洋生態館，預計於2022年正式啟用，必會成為熱門旅遊景點。

台中

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欄名 : 旅事通

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