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口罩進化史

副刊版 2021/02/19

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去年二月，醫生身在杜拜（也是紀錄中最後外遊），除授課外，另一重任是搜購口罩，走遍大街小巷十數間藥房，也只能高價買到幾個N95，最終惟有靠醫生朋友幫忙，從當地醫院購得幾盒外科口罩回港應急，實已感激流涕。這邊廂，香港市民大排長龍買口罩，炒價抬高之餘，甚至有人犯險去偷或搶，回想之下實覺可笑。

一年過後的二月，戴口罩的日子，不僅變得恒常化，更加潮流化、商品化。醫生今天就應節戴上紅色底富有賀年色彩的口罩，而在旺市商場就見到色彩繽紛的口罩商店林立，相比去年窘態，已是往事只能回味或不想回味。

口罩進化史不止於此，上星期美國CDC（美國疾病管制與預防中心）更提倡雙層口罩概念，即是在普通手術口罩上再加上布口罩，按他們的研究顯示，戴上合適的手術口罩並蓋上布口罩時，能阻擋90%或以上氣溶膠傳播；倘雙方都戴兩個口罩時，更可阻隔超過95%。但若只戴一個外科手術口罩或一個布口罩的話，就只能阻斷40%的顆粒物。當然，這只是實驗室數據而非臨床數據，但出自CDC及福奇（美國國家過敏和傳染病研究所所長）口中，在非特朗普領導下的美國定有認受性。

從缺乏口罩到花式口罩再到雙層口罩，而市民也從恐慌搶購到開始接受再到加倍防備，短短一年間已見到口罩的進化史，但在其背後，全球已有過億人染病和逾244萬人死亡，在沉重代價下，人類才慢慢開始把口罩融入生活，而口罩實在是疫苗面世前的最佳防衞。

從自私進化至無私，仍是遙不可及的過程。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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