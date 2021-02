要人閉嘴收聲不難,只要聲大夾惡或威迫利誘便可,古今中外成功例子大把;但要人打從心裏信服,又是另一回事。信任,是現世代一大課題,無論在一個國家與人民、企業與利益持份者、人與人之間,信任都在極速流逝。國際公關顧問公司Edelman著名的Trust Barometer調查,每年都在全球訪問28個國家和超過3.3萬受訪者,關於對政府、傳媒、NGO和企業的信任度,今年1月中剛剛發布最新報告,在此跟大家分享其中幾項:

一、大部分受訪者相信政治領袖(57%)、企業領袖(56%)和記者(59%)都會刻意地說出他們明知是失實的東西去誤導公眾。

二、新冠肺炎在全球肆虐下,引發了「信息傳染病」(Infodemic,乃information與epidemic的合體,即資訊+疫情),假信息在全球傳播下,公眾對傳統媒體(53%)和社交媒體(35%)的信任度跌至新低。

三、美國和中國以外的26個國家受訪者,表達了對全球兩大經濟體系信任度劇跌——美國(40%)和中國(30%)。

四、去年疫情期間,企業(61%)在全球公眾心目中,成為最值得和唯一信任的單位,並認為企業的解決問題能力是政府的雙倍;而排行第二位的是NGO(57%),第三位是政府(53%),最尾的是傳媒(51%)。

五、當中三分二的公眾期望企業領袖能介入政府無能解決的社會問題,例如:疫情帶來的社會後遺症、就業問題等。

就看報告這五項發現,就可以知道世界潛伏了很大的全球信心危機;以前曾是信譽度和專業度最高的傳媒,現在跌到包尾;而企業和商界領袖,竟然變成大部分人覺得可打救社會的唯一希望。那究竟是商界做得特別好(?)、抑或只是大部分政府已令人不存寄望?無論企業、NGO、政府或傳媒,面對公眾信心暴跌的危機,ask not what the people have done for you but what you have done for them。