要人閉嘴收聲不難，只要聲大夾惡或威迫利誘便可，古今中外成功例子大把；但要人打從心裏信服，又是另一回事。信任，是現世代一大課題，無論在一個國家與人民、企業與利益持份者、人與人之間，信任都在極速流逝。國際公關顧問公司Edelman著名的Trust Barometer調查，每年都在全球訪問28個國家和超過3.3萬受訪者，關於對政府、傳媒、NGO和企業的信任度，今年1月中剛剛發布最新報告，在此跟大家分享其中幾項：

一、大部分受訪者相信政治領袖（57%）、企業領袖（56%）和記者（59%）都會刻意地說出他們明知是失實的東西去誤導公眾。

二、新冠肺炎在全球肆虐下，引發了「信息傳染病」（Infodemic，乃information與epidemic的合體，即資訊+疫情），假信息在全球傳播下，公眾對傳統媒體（53%）和社交媒體（35%）的信任度跌至新低。

三、美國和中國以外的26個國家受訪者，表達了對全球兩大經濟體系信任度劇跌——美國（40%）和中國（30%）。

四、去年疫情期間，企業（61%）在全球公眾心目中，成為最值得和唯一信任的單位，並認為企業的解決問題能力是政府的雙倍；而排行第二位的是NGO（57%），第三位是政府（53%），最尾的是傳媒（51%）。

五、當中三分二的公眾期望企業領袖能介入政府無能解決的社會問題，例如：疫情帶來的社會後遺症、就業問題等。

就看報告這五項發現，就可以知道世界潛伏了很大的全球信心危機；以前曾是信譽度和專業度最高的傳媒，現在跌到包尾；而企業和商界領袖，竟然變成大部分人覺得可打救社會的唯一希望。那究竟是商界做得特別好（？）、抑或只是大部分政府已令人不存寄望？無論企業、NGO、政府或傳媒，面對公眾信心暴跌的危機，ask not what the people have done for you but what you have done for them。