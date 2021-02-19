奧運倡用馬斯克話傻 氫能革命來了麼

近日談到東京奥運會，1964年東京首次辦奧運，採用丙烷作為火炬燃料，賽後在日本掀起「廚房革命」，石油氣煮食逐步普及。今屆東京奧運和明年北京冬季奧運，都倡用氫能，之後又能否掀起「氫能革命」呢？

本月初，北京的國家游泳中心「冰立方」舉行北京2022年冬季奧運會倒數一周年迎接活動，冬奧會、殘奧會火炬設計公布。名字叫「飛揚」，以祥雲紋樣打底，自下而上從祥雲逐漸到剪紙風格的雪花圖案，旋轉上升如絲帶飄舞。焦點之一是科技，以氫為燃料，表面看不出，但背後解決了火焰顏色與穩定性、高壓儲氫，不會易燃等技術難題。

東奧聖火以氫為燃料 史上首次

去年3月，東京奧運聖火在古代奧運會發源地點燃，奧運期間的聖火，同樣都用氫為燃料，乃奧運史上首次。東京奧運和北京冬奧，氫能火炬只是其中很小的應用環節，據報道，東京奧運會期間，會提供數以千部豐田氫燃料電池巴士（fuel-cell electric vehicle，FCEV）用於大會運輸，北京冬奧亦會有類似安排。除了氫能電池車輛，正對着東京地標之一東京灣彩虹橋的奧運選手村，裏面建築亦採用氫燃料電池發電和供暖，是日本首個全面引入氫能源的社區，也號稱世界上第一個。

日本本來準備在去年為全世界貢獻一個史無前例的氫能奧運會，展示日本氫能社會魅力。他們相信，就好像馬車和煤炭，過渡到摩打和汽油般讓人震撼，可惜新冠打亂了一切。正如本欄昨天提到，日本政府堅持今年夏天奥運去馬，因為既然已有新冠疫苗，他們衡量過孰「氫」孰重。日本搞氫能，並非趕環保時髦，更似是危機感使然。

日本是資源極度短缺型國家，石油靠入口，隨時被人捏着喉，又或者當石油危機時，日本就有危機。所以一直積極探索石油以外其他能源，本來福島核電可事成，卻被天災叫停。經過多年探索，在諸多新能源中，日本選擇了氫能，上世紀90年代起，投入氫能產業科研應用。

2014年，豐田推出第一代商用氫能車Mirai（日語意思是「未來」），不用汽油，也不似Tesla用鋰電池，而是以氫作為動力來源。氫燃料電池中氫氣與氧氣合成反應，排出來的不是死氣，而是水。車上有兩個氫氣罐充滿約為10公斤，一次充氣只需要3分鐘左右，可續航約600多公里，Tesla快叉充一次電平均也要大約1小時，行駛約300多400公里。

對生產電池驅動汽車的Tesla來說，氫燃料電池是競爭性技術，馬斯克（Elon Musk）就曾經形容氫燃料電池是「傻瓜電池」，氫動力汽車是「令人難以置信的愚蠢」（mind-bogglingly stupid）。

日本人無理會他，豐田氫能車更已經換代，本田也推出了Clarity。豐田生產的氫能巴士除了奧運期間服役，在東京街頭已經看到帶有「H2」（Hydrogen）標誌的氫能巴士駛過，街上亦看到加油站有這個標誌，就是高壓加氫站，日本已經建成大約100個這種站。

日本以氫為基礎能源 冀取代核電

日本政府顯然不滿足於只將氫能用於汽車業，而把它作為國家基礎能源支柱，逐步取代火力發電及核電。由於地球上並無天然存在的氫氣，一般製造氫靠蒸氣重組法，工業上採用高溫燃燒天然氣，再以氣壓分離甲烷中的碳和氫原子，製造氫，但同時會釋出二氧化碳；另一方法是電解，利用電流分離水份子，把水轉換成氫和氧，電解需要電力，用傳統煤炭發電一樣污染，用氫的環保作用就等於沒了，不過可用太陽能及風力發電。

在橫濱市的臨海公園望出去，會看到一座巨大風力發電機設在城市當中，是橫濱市政府與企業合作開展的氫能試點項目。由風力發電，用於電解水，進而生產高壓氫氣，供應橫濱蔬菜市場的氫燃料電池。從風能到電能再到氫能，整個過程只會排出水，不排放溫室氣體，這些都是日本邁向氫能社會的縮影。

2014年，日本內閣已通過新的能源計劃，把氫氣作為未來能源核心。按照規劃，一個涵蓋氫能生產、運輸、供給、利用、配送的系統將覆蓋全日本，實現整個社會氫能化，進而整個社會零排放，為此政府向氫能項目和相關企業提供支持補貼。去年日本政府有700億日圓（約港幣51.3億元）預算用於推廣氫能研發，新一個財政年度增至800多億，其中超過300億用於補貼購買氫燃料電池汽車，以及建立加氫站。經過多年發展，氫能源成本繼續下跌，但還不夠快。2017年價格，是每立方米100日圓，政府估計成本最終要降到每立方米20日圓才能實現商業化。即使每輛車補貼超過100萬日圓，即7萬多港元，氫燃料電池汽車對使用者來說還是昂貴選擇。

豐田Mirai初推出，若無補貼售價為710萬日圓，即約52萬港幣，是日產電動車兩倍。Mirai入滿氫要約6770日圓，約500港幣，行駛超過600公里，而給一輛行駛里程較短的日產電動車充電，只需約130多港幣。

日本正加勁改善研發，擴大市場，降低成本，當局並提出目標尋求氫燃料電池小型化，讓氫燃料電池用於家電產品，走進普通家庭。據報道，到2019年3月，日本已經有23萬戶安裝了氫燃料電池，每部價格約8萬元港幣。日本政府計劃到2030年，讓氫電池走進530萬戶，佔全國家庭20%。有了氫電池，進一步可構成一套系統，將天然氣重整化成氫，再將氫注入電池發電，發電產生的熱能可供應暖氣和熱水，今年東京奧運村使用的就是這種系統。

奧運將如期7月在東京開幕，對需要提振的日本經濟有重要影響，奧運氫火炬的點燃，對展示日本氫能社會，掀起「氫能革命」同樣重要，他們相信氫能車在未來或對傳統電動車造成威脅，甚至取代純電動車，所以日本政府不會輕言取消奧運。