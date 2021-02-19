港商宜抓緊 英脫歐後電商機遇

自新冠肺炎爆發以來，很多飽受衝擊的企業都改以電子商貿作為本土和許多海外地區的主要銷售渠道。英國是世界第三大電子商貿市場，多年來一直是香港出口商的主要目標，並充當進入歐盟單一市場的門戶，情況到最近才有所改變。

英國的脫歐過渡期已結束，並於今年1月1日脫離歐盟單一市場和關稅同盟。該國與歐盟於去年12月30日簽訂《貿易與合作協定》，取代管轄雙方商貿往來的原有安排。現時，英國已不再受歐盟的政策、法律和國際協定約束，當地市場已實施一套新的法規，影響眾多向來藉着該國為跳板以開拓歐洲市場的貿易商。

低價商品進口英國 獲免增值稅

根據《協定》的臨時執行措施，歐盟與英國的邊境將設立檢查站，電子商貿業務將受到影響。除一些例外情況外，任何商品若來自英國和歐盟任何一方的優惠原產地，則在兩地之間過境時毋須繳付關稅。不過，《協定》並無取消進口增值稅。

商業託運貨物從外地進口英國，若價值相當於135英鎊或以下可免徵關稅，並毋須支付進口增值稅，但酒精、煙草產品、香水和花露水除外；歐盟不會就價值不超過150歐羅、且直接寄送給購買者的商品徵收關稅，不過香水和花露水、煙草或煙草產品，以及酒精產品除外。

增值稅方面，歐盟將推出一套進口制度，於2021年7月1日起生效，適用於從第三國或地區，進口價值不高於150歐羅的商品予歐盟客戶的遠距離銷售活動。據此，賣方將於銷售點向歐盟客戶徵收增值稅，然後於「一站式商店」（OSS）向相關成員國申報並繳付增值稅款，如此相關貨物進口時，便毋須繳付增值稅，可更快獲海關放行。

歐盟監管規則 將不適用於英

隨着新進口制度實施，歐盟將廢除目前為價值（不計關稅和運輸成本）不超過22歐羅（按成員國而異）的小件貨物提供的增值稅豁免。

香港賣家應注意，現在英國與歐盟任何一方都可以用最適合自身市場的方式，自由實施貨物監管規例。換言之，歐盟現行及日後實施的任何產品監管規則，包括涉及玩具、紡織品、鞋履、電子產品、化粧品、化學品、醫療設備和個人防護裝備等產品領域者，將不再適用於英國，反之亦然。

英國政府已制定英國全球關稅制度（UKGT），適用於所有進口該國的商品，除非商品的出口地與英國訂有貿易協定、享有寬免或關稅暫免等適用豁免措施，或是商品來自普及特惠稅制度（簡稱普惠制）涵蓋的發展中國家。

整體來說，英國全球關稅制度的免關稅稅目，比歐盟共同對外關稅制度為多，且關稅稅率較低（見表），慣常以英國作為門戶、於網上把產品銷往歐洲的香港貿易商，應留意新制度下，相關的文件要求、檢測和認證規定。詳情如下：

英新關稅制度 稅率較歐盟低

新的文件和認證規定

所有位於大不列顛島（即英格蘭、蘇格蘭或威爾斯）的英國企業，如要從或向歐盟進出口貨物，必須領有以GB開首的經濟營運商登記及識別（EORI）號碼。很多官方表格及通訊文件均須填寫該號碼，包括海關申報表和清關文件等。

從英國配送商品到歐盟國家，須填寫海關申報表，商家須按相關規例，準備商業發票、CN22或CN23國際付運海關申報表，以及產地來源證。

商業發票

一般而言，貿易商須提供3張商業發票，1張提供予出口國，1張提供予產品銷往的國家，另1張給予收件人。

CN22和CN23海關申報表

CN22表格須使用和隨附於價值不超過270英鎊的國際付運商品上，若產品的價值高於270英鎊，則須使用並隨附CN23表格，並附上CP71發貨單（即地址卡）。

商家必須準確填寫以上表格，提供寄送商品的資料，包括其重量。這些資料將用於協助海關，處理透過英國皇家郵政或其他郵遞服務運離英國的包裹，檢查當中所含物品。表格可助海關訂出合適關稅和應徵收的費用，以及監察禁運貨物等。

為審慎起見，商家不妨一併提供商業發票和CN22或CN23表格，以確保包裹附有一切所需文件，減少出現延誤的機會。

產地來源證

產地來源證載有商品原產地資料，以及證明商品於哪個國家製造或經過重大改變，貨物從歐盟以外多個國家進口時，須提交這份證明。

檢測和認證

就於英國市場銷售的產品而言，英國的新合格標誌UKCA（代表已獲英國合格評定）將取代CE標誌。不過，在2021年12月31日前，製造商自行申報合格性後取得的CE標誌，於英國市場仍然有效，而醫療設備的CE標誌有效期則至2023年6月30日。