解構港3款疫苗 打前要知原理副作用

新冠病毒威脅世界各國超過1年，大家都希望疫情可以盡快受控，對疫苗的研發寄予厚望。政府2020年底公布，成功採購3款新冠病毒疫苗，包括科興控股（香港）有限公司的滅活疫苗、復星醫藥／BioNTech的信使核酸疫苗，以及阿斯利康／牛津大學的病毒載體疫苗。

市民非常關注這些疫苗的作用原理，以及可能引起的副作用，究竟這些疫苗是怎樣為我們防禦病毒入侵呢？

我們的身體細胞一旦被病毒感染，就會變成病毒工廠，並按其遺傳物質的指示，複製更多病毒。與此同時，我們的免疫系統會被激活，引發免疫細胞分工合作：有的消滅受病毒感染的身體細胞，有的捉拿在細胞外到處遊走的病毒，有的則記錄病毒的蛋白質或其他組成特徵，幫助免疫系統製造相應的針對性武器。當病毒再一次入侵時，免疫系統便能根據記錄在案的資料，確認病毒身份，迅速拿出武器，並組織強而有效的攻擊，在短時間內殺滅病毒。

疫苗就是利用免疫系統的記錄功能去提供保護，將病毒特徵預先呈現給免疫系統作分析和準備，讓我們被相關病毒攻擊時，可以隨時迎戰，在病發前將病毒殲滅。

這些病毒特徵可從死去或弱化的病毒上得到，而新一代疫苗是以病毒的基因，令身體細胞製造這些病毒特徵。疫苗本身基本上都是沒有致病性的。

以下將詳細解釋上述3款新冠病毒疫苗的作用原理，以及可能引起的副作用。

中國科興疫苗採用的滅活病毒技術，是傳統的疫苗製作方法。研究員利用非洲綠猴腎細胞作為病毒工廠，把從病人身上分離出的新冠病毒株，在實驗室大量繁殖，然後用有機化合物將病毒處理，保持其外層的棘蛋白（又稱S蛋白）和其他組成部分的完整性，但同時使它失去複製能力，這就是「滅活」的意思。

滅活技術相對成熟 較易執行

可是，失去活性的病毒難以引起免疫系統的興趣，於是疫苗會混入含鋁質的免疫佐劑，以刺激我們的免疫系統，令我們對目標病毒產生免疫能力。

滅活技術是相對成熟和容易執行的疫苗製造技術，但由於過程中需要處理大量活性的新冠病毒，因此嚴謹的實驗室管理是非常重要的。滅活的效率也需要嚴格控制，以免有漏網之活性病毒令疫苗接種者不幸染疫。另外，雖然在合理使用的情況下，含鋁質的佐劑一般不會對人體造成明顯傷害，但仍然有部分人存有憂慮，擔心它可能引發的不良反應，尤其是對神經系統的副作用。

中國復星醫藥／德國BioNTech的信使核糖核酸（mRNA）疫苗屬於新一代疫苗，科學家先將新冠病毒棘蛋白的RNA逆轉錄成去氧核糖核酸（DNA），再用儀器按DNA的基因序列，大量轉錄成相應的mRNA。當mRNA疫苗進入我們的細胞，就會開始繙譯（將mRNA的序列轉換成蛋白質）成病毒棘蛋白。這些棘蛋白部分會出現在人體細胞的表面，或是在細胞凋亡時被釋放，外露的棘蛋白就會刺激我們的免疫反應。

因為病毒棘蛋白是由疫苗接種者本身的細胞製造，所以免疫系統誤以為細胞真的被病毒感染而被激活，過程中毋須佐劑協助，而且我們的身體有天然的酶去降解mRNA，最後mRNA疫苗會消失得不留痕迹。

mRNA疫苗不含病毒 風險不太大

不過mRNA很脆弱，用作疫苗的mRNA會被保護在脂質納米粒中，並須以極低溫儲存（-70℃），增加了疫苗運送的難度，也令一些未能提供低溫儲存環境的發展中國家卻步。mRNA疫苗可能引起的副作用與其他疫苗相若，包括輕微的局部性皮膚紅腫和刺痛、發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀；而由於此疫苗不含病毒，因此不會造成太大的風險。

英國牛津／阿斯利康藥廠的病毒載體疫苗，亦屬新一代疫苗。病毒載體就像一個將貨物安全地送達目的地的貨櫃，這款疫苗所用的「貨櫃」，是改良過的黑猩猩腺病毒，而內裏的「貨物」就是從新冠病毒棘蛋白的RNA逆轉錄而來的DNA。

當病毒載體進入人體後，加載在裏面的病毒DNA會進入細胞核內，在那裏被轉錄成mRNA，再繙譯成新冠病毒的棘蛋白。

病毒載體DNA較穩定 更易處理

跟復星醫藥／BioNTech的mRNA疫苗一樣，外露的棘蛋白會刺激我們的免疫反應，也不需要佐劑；不同的是，留在細胞核內的DNA不容易被降解。另外，以病毒為載體的DNA比較穩定，疫苗的儲存温度只需2℃至8℃，令運送和使用過程更容易處理，副作用也跟mRNA疫苗差不多，常見的包括注射部位觸痛、疲倦、頭痛、肌肉痛和發燒。

值得留意的是，3種疫苗都是靠收集到的病毒作基礎，令我們身體對其表面的棘蛋白產生免疫作用，當病毒表面的棘蛋白出現變異，現時的疫苗有機會未能全面保護我們。而以上述3類疫苗來說，mRNA疫苗的製造過程最為直接和快捷，也是今次新冠疫苗競賽中最早進入臨床階段的一員。

根據世界衞生組織資料顯示，至2021年1月26日，進入臨床試驗的新冠疫苗有63種，另外有173種疫苗在進行臨床前開發，當中除了本文介紹的3類疫苗外，還有傳統的蛋白質亞基（Protein subunit）疫苗，以及加入抗原呈遞細胞的混合疫苗。相信未來疫苗的發展將越趨成熟，很快便可以製造更全面更有效的疫苗去保障我們的健康。

▲ 香港採購的3種疫苗都是靠收集到的病毒作基礎，令我們身體對其表面的棘蛋白產生免疫作用。（新華社資料圖片）