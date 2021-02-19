活化工廈 滿足不同土地需求

迎接新歲，人們總盼望萬象更新。近10年來這個城市更新得最顯著的，工廠大廈定必榜上有名。政府早前指出，期望今年首季可推出先導計劃，以預先公布的標準金額，計算重建老舊工廈的補地價水平，以便業界評估成本，加快改契。究竟新措施能否如政府所願？政府實行活化工廈政策，至今已逾10年光景，我們不妨先回顧活化工廈的前世今生，找出左右其空間改造的因素。

2010年首推活化 整幢改裝釋潛力

在2008年底，本港工廈共有逾110萬平方米的空置樓面。政府認為，本港需要合適而價格相宜的土地或樓面空間，以發展高增值經濟活動，而工廈一般樓面開闊、裝有大型升降機、大多位於市區，交通運輸方便，適合改裝作其他用途。

惟當時工廈改裝和重建進度緩慢，時任行政長官曾蔭權在《2009-10施政報告》宣布一系列活化工廈措施，以釋放工廈潛力，當中包括合資格工廈的業主，申請在原有工廈的整段使用期內或契約期間改裝整幢工廈，並改變原有用途，可獲免繳豁免費用。

第一期措施於2016年3月底結束，地政總署合共收到171宗活化計劃申請，改裝工廈有140宗申請獲批。

政府肯定活化工廈措施的成效，並於《2018施政報告》宣布重啟計劃，並決定第二輪措施聚焦於提供誘因推動工廈重建，當中的主要新措施，包括容許在1987年前落成老舊工廈的重建項目，放寬最高核准非住用地積比率，上限為20%。截至2020年6月底，城規會共收到44宗重建工廈申請，28宗獲批出規劃許可。

重建補十足地價 成本急升

第二輪活化工廈措施所施加的條件，或令後來業主判斷活化工廈是否有利可圖時，有更多的計算：業主重建工廈需繳付十足市值土地補價，如改裝作其他用途，也需繳付十足豁免費用。按2010年的數據，政府收取工廈改裝豁免費用，平均每年約1.2億元。

第一輪措施免收工廈改裝的豁免費用，大大減低活化成本。在第二輪措施，雖然政府以放寬工廈重建項目地積比率最多2成作為誘因，但假如工廈重建後的土地用途或樓面面積，與現時地契條款不相符，業主需就項目向地政總署申請契約修訂，更要付十足土地補價。一旦涉及補地價，活化成本便會急升，增加的開支數以億元計。

業主仍然可獲免收豁免費用改裝整幢工廈，惟需把改裝後的總樓面面積10%，劃作由政府決定的5個特定用途，包括文化藝術、創意產業等，但這類租客本身承租能力較低，會令業主改裝工廈的回報較第一輪措施受限。

企業省租金 活化工廈成新寵

業主需小心計算活化工廈的成本，同時評估市場對未活化工廈和已活化工廈空間的需求，預測活化帶來的收益，以衡量成本與收益是否相稱。

過去政府認為，香港缺少商業面積供應，工業用地則過剩，於是將大量合適的工業地區改劃作其他用途，例如商貿，並提出第一輪活化工廈措施。在目前經濟不景氣的大環境下，企業為了節省租金成本，遷出傳統核心商業區，有物業顧問公司代表表示，活化工廈的租金較傳統的甲級寫字樓低出10%至20%，物業規格卻不會太差，因而成為企業租戶新寵。

另一邊廂，活化工廈實施後，導致工廈供應減少，刺激租金上升，不少使用者因此面臨迫遷、加租，最終甚至無奈退場。現時有不少文化藝術團體仍然租用工廈營運，而且已經一搬再搬、愈搬愈細，擔心第二輪活化措施刺激重建工廈或會逼走他們。

由此可見，除了商業用地的需求要滿足，香港對工業用地仍然有需求。政府規劃署委託獨立顧問於2017發表用地需求報告，估計至2041年，本港工業樓面面積將出現供不應求。

擴闊工廈用途 未來供不應求

城規會多年來不時擴闊工廈用途的定義，使更多產業能夠合法進駐工廈，政府第二期活化計劃也容許現有工廈作非工業用途，例如准許現有工廈個別單位用作5類非工業用途，包括藝術工作室、影音錄製室等；加上有不少商戶租用工廈作派對房間，甚至住宅等違法用途，合法和非法使用工廈的非工業用途增多，使工廈空置率保持較低水平。

工廈空間有價有市，業主不愁無租客，反映工廈不只活化一路，而活化要承受重建或改裝的高昂成本，甚至可能要補地價。面對這些阻力，業主對潛在回報的評估或會更加保守。

適應時代轉變，活化工廈不但可為工廈重新注入活力，並且滿足本港經濟對土地的不同需求。社會清楚了解活化工廈的政策背景及市場供求情況，才有足夠基礎進一步討論如何完善活化政策。

▲ 活化工廈不但可為工廈重新注入活力，並且滿足本港經濟對土地的不同需求。（資料圖片）