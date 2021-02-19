機械人作伴 減孤獨助心理健康？

英國與日本的安老院陸續引入一款能夠表達情緒的機械人，為孤獨長者作伴。孤獨對身體的危害相當於每日抽15枝煙，疫下孤獨問題更為嚴重，科技並非萬能，卻或能夠減少此問題。

孤獨殺傷力 如每日抽15枝煙

歐盟委員會及日本政府在一項研究中，於英國的安老院試驗一款名為Pepper的機械人。這款機械人具備與人進行簡單對話、教他們語言、播放他們喜歡的歌曲、提醒定時服藥及用機械肢體表達情緒的能力，實驗中的長者與機械人在兩周內相處18小時後，心理健康狀況得到明顯改善。

據悉，此實驗的目的並非為了讓機械人取代人類護士，而是填補長者在沒有工作人員或家人陪伴時的孤獨時段。

與聊天機械人傾談 改善情緒

孤獨是當下社會一大問題，研究指孤獨的殺傷力不亞於每日抽15枝煙，孤獨人士比擁有健康社交的人士早死風險高50%。這是因為孤獨會削弱人體免疫力，增加患病機率，且身體更易患炎症，導致心臟病等慢性病。此外，獨自面對經濟與健康問題及日常生活難關，會帶來更大心理負擔。

疫情對人際及社交關係帶來長遠改變，令不少人倍感孤獨。史丹福大學一項研究顯示，學生與網上的聊天機械人（chatbot）傾談，有助改善情緒，至於該人工智能是否由真人操控並非重要，學者認為是人們在開始交談後不會在意對方是否真人，關鍵是感到有聆聽者聽到自己的心底話。美國在第一波疫情時，有約50萬人下載一款名為Replika的AI伴侶，用戶平均每日向該伴侶發送70條短訊，足見其效果。

不過，AI仍沒有人類的同理心，長期與機器相處會否反而影響往後與人交往的能力？史丹福大學行為學講師Adam Miner表示現時並無相關研究，但認為疫下孤獨人士有一個機械朋友撫慰聊勝於無。

印度有醫院引入 降感染風險

無可否認的是，AI技術日趨成熟，聊天機械人的理念在未來或不止於應用於平板電腦上，而是以實體機械人的形式面世。印度已有醫院引入一款價約100萬盧比（約10萬港元）、名為Mitra的機械服務員，不但具備面部識別能力，更具備其他功能例如透過胸前的屏幕，讓隔離中的病人與家人對話、及幫助醫護人員進行遙距診症，降低受感染的風險。

本港盲人輔導會旗下的九龍盲人安老院，在前年引入了一款命名「temi」的AI機械人，可陪伴長者進行簡單活動例如播放音樂及做健身操，亦可幫忙送水，疫下人手短缺之時更可分擔看護部分工作。相信此類技術在未來有望獲推廣使用，讓孤獨人士可擁有機械朋友，改善心理健康。

▲ 日本的安老院陸續引入能夠表達情緒的機械人，與長者作伴。（路透社資料圖片）