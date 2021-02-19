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WhatsApp掀「移民潮」 為何Signal跑出

行政人員版 2021/02/19

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WhatsApp強制用戶必須同意將帳戶內的電話號碼等資料與Facebook共享，否則將無法繼續使用程式。生效日期在群情激憤下一改再改，用戶即使電話上保留WhatsApp，相信大部分通訊已經轉場到

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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