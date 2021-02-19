WhatsApp掀「移民潮」 為何Signal跑出 行政人員版 2021/02/19 分享： WhatsApp強制用戶必須同意將帳戶內的電話號碼等資料與Facebook共享，否則將無法繼續使用程式。生效日期在群情激憤下一改再改，用戶即使電話上保留WhatsApp，相信大部分通訊已經轉場到 ... 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 分析綫上對話 助企業訂數碼戰略 2021/02/08 分析綫上對話 助企業訂數碼戰略 數據有價 私隱大戰一觸即發 2021/02/05 數據有價 私隱大戰一觸即發 藝術融合創科 視聽互動新體驗 2021/02/01 藝術融合創科 視聽互動新體驗 新經濟抬頭 「得數據者得天下」 2021/01/29 新經濟抬頭 「得數據者得天下」 港青創新創業 放眼世界新體驗 2021/01/25 港青創新創業 放眼世界新體驗 科技行業 創新科技及應用 手機Apps WhatsApp Signal Facebook Telegram 媒體 iPad App Store 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入