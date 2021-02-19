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Edge增兒童模式 家長過濾不良網站

行政人員版 2021/02/19

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微軟（Microsoft）近日宣布，將在瀏覽器Microsoft Edge的Canary版裏推出全新兒童模式（Kids Mode），讓小童在安全環境下搜尋及瀏覽網頁，更可讓父母自訂內建白名單，過濾網站

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欄名 : 科技新知

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