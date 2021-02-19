Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 行政人員版 2021/02/19 分享： 微軟（Microsoft）近日宣布，將在瀏覽器Microsoft Edge的Canary版裏推出全新兒童模式（Kids Mode），讓小童在安全環境下搜尋及瀏覽網頁，更可讓父母自訂內建白名單，過濾網站 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 特朗普競選App Google Play下架 今日 特朗普競選App Google Play下架 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 2021/02/18 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 2021/02/18 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 2021/02/17 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini 2021/02/17 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini Microsoft 科技行業 科技產品 作業系統 macOS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入