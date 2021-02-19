特朗普競選App Google Play下架 行政人員版 2021/02/19 分享： 美國前總統特朗普卸任後，除面臨法律挑戰外，更被科技巨頭公司圍攻。近日外媒揭發，Google早前已將特朗普競選應用程式Official Trump 2020 App，從Google Play商店移除。 外 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 今日 Edge增兒童模式 家長過濾不良網站 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 2021/02/18 《微軟模擬飛行》升級 觀賞3D倫敦劍橋牛津 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 2021/02/18 宅在家打機帶旺遊戲業 騰訊雲推多個系統支援 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 2021/02/17 Jaguar計劃全面電動化 2025年不再開發燃油車 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini 2021/02/17 蘋果細屏幕手機銷情差 仍擬推iPhone 13 mini 科技行業 手機Apps 特朗普 Google Google Play 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入