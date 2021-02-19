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特朗普競選App Google Play下架

行政人員版 2021/02/19

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美國前總統特朗普卸任後，除面臨法律挑戰外，更被科技巨頭公司圍攻。近日外媒揭發，Google早前已將特朗普競選應用程式Official Trump 2020 App，從Google Play商店移除。

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欄名 : 科技新知

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