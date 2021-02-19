港府應助企業轉型 精準支援度時艱

新冠疫情重擊就業市場，本地最新失業率升至7%，逼近沙士時期的高位。疫症根本改變了全球人類生活，個別職位也許一去不返，港府在下周公布的財政預算案，應致力促進企業和打工仔升級轉型，迎接經濟新常態，並可參考近鄰舉措，按本港現實精準提供支援，助有需要人士先度過時艱。

技能要求新常態 科企辦課培訓

政府統計處最新數字顯示，去年11月至今年1月經調整的失業率再升0.4百分點，至近17年新高的7%，總人數突破25萬；就業不足率亦升0.4百分點，報3.8%。

就業市場供求錯配已久，疫症只是進一步凸顯部分人欠缺技能，在數碼科技主導的工業4.0時代難覓理想工作。即使疫情過後，網購勢將繼續茁壯發展，公費出差則難復往昔，在在意味傳統零售和航空旅遊等行業要做好準備，應對新常態。

新加坡財長王瑞杰日前公布預算案時表明，不可再只聚焦逆周期財金政策，須改推觸及經濟結構的新政，包括協助企業轉型和重新設計工種。當地未來3年將撥出240億坡元（約1,400億港元），幫助商企引入嶄新技術、提供科技諮詢、擔保初創貸款，和資助實習和培訓等。

諮詢公司埃森哲的研究顯示，美國多達3,300萬低收入人士，可藉科技和科學培訓，轉型從事新興工種。巨擘亞馬遜除了環球營運免費網絡課，也有在西班牙訓練失業人士，戴爾電腦則剛宣布在新加坡協助3,000人掌握雲端數據知識。港府前年曾倍增持續進修基金的資助額，惟至今始終未有涵蓋國際名校科企廣辦的網上慕課（MOOC）。

正是長貧難顧，疫下升級轉型才更見迫切，但當失業大軍待業時間愈來愈長，連日常餬口都成疑，進修只能是奢談。日本目前讓失業人士緊急免息借取20萬日圓（約4.4萬港元），兩年後歸還，另有更長期和大額的免息貸款可供申請。

星助商企引技術 日本免息放貸

目前，日本和新加坡均設有短期失業救濟金，惟除非疫情急轉直下，後者已準備讓保就業計劃慢慢終結，最受挫行業如航空界的從業員，只能拿最多等同一半月薪的官方資助至今年9月。

據估計，港府在即將完結的財年赤字超過2,800億元，創下20年新高，而財政儲備尚幸有8,700億元，仍勝過沙士時期。財政司司長陳茂波可因應本港經濟現況和預測走向，參考外國推出最適切的援助，惟疫下賣地收入驟減，始終再次顯示了庫房財源有欠穩定的老問題，長遠有需要拓闊稅基。至於是參考新加坡應宅經濟新開徵網絡銷售稅，還是調整其他稅項，須從長計議，審慎研究，並須確保維持香港世界金融中心等多項獨特優勢。

隨着晚市堂食禁令昨日放寬，飲食業這個失業最重災區，暫且可望稍為喘息，只是刻下新冠疫苗依然未能遏止環球疫情下，旅遊、航空和展覽業等恐怕復甦未有期。如何協助一直苦撑的企業升級轉型，讓失業或就業不足大軍捱過難關，學習新技能以便轉行，相信會是港府的一大挑戰。

責任編輯：李青