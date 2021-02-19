  • 16°C
香港時間 : 2021219日 (五) 05:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新地12商場晚市「6點後加碼賞」 購物消費着數多

行政人員版 04:00 2021/02/19

分享：

隨住限聚令放寬，食肆恢復晚市堂食，黛安都要出街唞唞氣，約班好姊妹聚下。新地商場睇準呢個「報復式消費」時機，喺旗下12大商場推出晚上「6點後加碼賞」，唔單止可以憑消費換商場贈券、現金券，仲有倍數積分、免費泊車等多重優惠，以滿足大眾嘅購物慾。

公關姊妹話，今次推出優惠嘅商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC、荃錦中心、荃灣新領域廣場，同埋屯門寶怡商場。每個商場嘅優惠都唔同，唔止晚上6點後有「加碼優惠」，其實朝早去行街都有好多着數，好似喺PopWalk天晉滙堂食消費滿$400，再用電子貨幣埋單，即送$100美食贈券1張，6點後再食仲有額外5倍積分㖭。

新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮同黛安分享，佢話限聚令放寬，令商場同商戶都可以把握新春晚市機會，所以特別推出多重優惠，希望吸引顧客消費，期望令12個商場嘅人流可以按月升10%至15%，令營業額按月升8%至10%。大家記得把握機會去各大商場消費，攞盡啲優惠喇！

本文轉載自《晴報

Mikiki推4大新春購物美食賞，最高可享$800回贈。

會員凡於將軍澳中心所有娛樂商戶消費可享6x積分賞。

北角匯今日起至3月14日，推晚上6時後以電子消費$300送$300現金劵。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - Sanrio推60款經典角色可重用口罩 時尚實用
今日
Sanrio推60款經典角色可重用口罩 時尚實用
八卦名利場 - 屈臣氏送贈前綫專業團隊 病毒檢測套裝 最快20分鐘有結果
今日
屈臣氏送贈前綫專業團隊 病毒檢測套裝 最快20分鐘有結果
八卦名利場 - 中電拍電力知識動畫 教小孩珍惜用電
今日
中電拍電力知識動畫 教小孩珍惜用電
八卦名利場 - 食米綫「線有善報」 你食一碗譚仔三哥就捐一碗
今日
食米綫「線有善報」 你食一碗譚仔三哥就捐一碗
八卦名利場 - 家福會「幸福點滴」 頒獎禮周六fb直播
2021/02/18
家福會「幸福點滴」 頒獎禮周六fb直播

上一篇文章

食米綫「線有善報」 你食一碗譚仔三哥就捐一碗

下一篇文章

特朗普競選App Google Play下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？