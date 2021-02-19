新地12商場晚市「6點後加碼賞」 購物消費着數多

隨住限聚令放寬，食肆恢復晚市堂食，黛安都要出街唞唞氣，約班好姊妹聚下。新地商場睇準呢個「報復式消費」時機，喺旗下12大商場推出晚上「6點後加碼賞」，唔單止可以憑消費換商場贈券、現金券，仲有倍數積分、免費泊車等多重優惠，以滿足大眾嘅購物慾。

公關姊妹話，今次推出優惠嘅商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC、荃錦中心、荃灣新領域廣場，同埋屯門寶怡商場。每個商場嘅優惠都唔同，唔止晚上6點後有「加碼優惠」，其實朝早去行街都有好多着數，好似喺PopWalk天晉滙堂食消費滿$400，再用電子貨幣埋單，即送$100美食贈券1張，6點後再食仲有額外5倍積分㖭。

新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮同黛安分享，佢話限聚令放寬，令商場同商戶都可以把握新春晚市機會，所以特別推出多重優惠，希望吸引顧客消費，期望令12個商場嘅人流可以按月升10%至15%，令營業額按月升8%至10%。大家記得把握機會去各大商場消費，攞盡啲優惠喇！

本文轉載自《晴報》

▲ Mikiki推4大新春購物美食賞，最高可享$800回贈。

▲ 會員凡於將軍澳中心所有娛樂商戶消費可享6x積分賞。

▲ 北角匯今日起至3月14日，推晚上6時後以電子消費$300送$300現金劵。