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屈臣氏送贈前綫專業團隊 病毒檢測套裝 最快20分鐘有結果

行政人員版 04:00 2021/02/19

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疫情持續又反覆，大家仍然唔可以掉以輕心！黛安知道，屈臣氏引入多款新型冠狀病毒檢測套裝，等大家可以隨時自行檢測。

黛安聽公關姊妹講，屈臣氏希望保障前綫專業團隊嘅健康，以及畀顧客安心使用店舖內嘅專業服務，特別為每位藥劑師、營養師、中醫師、彩粧師、德善堂中醫駐店團隊，送上INDICAID® COVID-19快速抗原檢測試劑盒裝1份，只要20分鐘就有測試結果。

如果大家想買嘅話，有1個裝、5個裝同25個裝供大家選擇，售價分別為$150至$3,000元不等，用易賞錢購買仲有會員價㖭。姊妹話，INDICAID®COVID-19快速抗原檢測試劑盒裝係100%本地研發，使用橫向流免疫分析法，用於直接檢測鼻拭子樣本中嘅SARS-CoV-2抗原，從而檢測COVID-19病毒嘅感染情況，有96%靈敏度，簡單易用，並已取得歐盟CE認證。聽講政府曾採用作1萬次社區雙軌測試，推出至今銷量逾50萬件。

除咗INDICAID抗原測試劑外，仲引入咗核酸和抗體檢測，例如Adore深喉唾液自我採樣核酸測試套裝、鼻咽拭子及咽喉拭子自我採樣核酸測試套裝，同埋DR FREEMAN新型冠狀病毒抗體快速檢測2個測試套裝等，黛安都諗住買幾款返去同屋企人試下！

本文轉載自《晴報

屈臣氏為保障前綫專業團隊嘅健康，送上INDICAID® COVID-19快速抗原檢測試劑盒裝1份。

INDICAID® COVID-19有96%靈敏度，20分鐘就有測試結果，並已取得歐盟CE認證。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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