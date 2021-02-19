最近有行家為貿發局活動做宣傳，找我做了一個訪問。訪問中問到過去一年的挑戰，我說疫情對業務的影響其實並不太大，集團內大部分公司都有盈利，部分甚至有明顯增長；最大的挑戰反而在管理上，因大部分時間在家工作，集團的活動也取消了，跟同事的見面減少，我擔心集團的凝聚力和歸屬感會下降。

這一波疫情我從去年11月中開始便很少回到公司，日常工作基本上都可以在家處理，和客戶或同事開會也可以透過視像形式進行，在家工作甚至可以節省交通時間，也有較大的彈性和自由度。

但無可否認，這段時間和同事的接觸少了，關係不及以往密切。有些事情不是大到要開個視像會議去討論，有時在公司偶然碰上寒暄幾句也是很有意義的。

同事之間也不單單是在工作上建立關係，活動和玩樂的時間也能補足嚴肅的工作關係。而且我的管理手法比較放手，連在同事眼前出現的機會也不多的話，便好像不存在一樣。

農曆新年後，希望疫情不會有太大的反彈，我可以多一點返公司。全球疫情已經有緩和迹象，加上開始接種疫苗，希望下半年香港疫情會受控，到時可以恢復一點公司活動，讓大家可以過正常的工作生活，修補因疫情而減弱的凝聚力和歸屬感。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》