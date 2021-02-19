麥玲玲：牛年仍有風浪　完善退休規劃穩中求勝

新春期間遇上麥玲玲師傅，自然第一時間請教她有關牛年財運。想不到，原來玲玲師傅除了精於風水術數，對投資亦甚有研究，尤其是退休規劃以及管理個人強積金方面，有其獨特的見解。這次我們便請玲玲師傅，化身成投資專家，就新一年的投資部署指點迷津！

經歷庚子鼠年的動盪不安，玲玲師傅認為辛丑牛年，仍會延續去年風高浪急的投資形勢。「今年大家特別要留意，投資上除了要小心高風險的產品外，更可能會出現一些大型的金融詐騙。」

反彈之始 慎防遇騙局

話雖如此，但總括而言，牛年的投資環境還是會較鼠年稍有起色，可說屬反彈之始。「牛的特性是刻苦耐勞，所以是『有得做』。但預計市況波動亦大，真正『賺到錢落袋』的便要多些付出。」

問到投資在哪類型的行業上最為合適，玲玲師傅指出：「今年五行中以『火』較旺，相關的行業如電子、科技、藥業等會較為有利；另外，『水』的行業如物流會有復蘇跡象，大家不妨多加留意。」

大勢波動 有危亦有機

從玄學討論到投資，不難發現玲玲師傅對不同的投資產品，以至市況走勢均暸如指掌。「在疫情下許多生意要停擺，很多行業如食肆、零售都受到重創，這刻正是考驗大家現金流是否足夠，資本是否雄厚的時候。」

玲玲師傅又指出，各國不停發鈔令貨幣貶值、失業率進一步上升等不利因素，皆令投資環境進一步被看淡，惟她補充說：「『有危便有機』，例如想換樓的人士，可以趁樓價向下調整時，物色心儀單位。」看得出玲玲師傅對投資，並非單純從玄學估算，「做足功課」也是她的投資要訣。

強積金（MPF）及退休方案宜保守求穩健

玲玲師傅謙稱自己有一項重要「投資」令她能夠無後顧之憂，她說：「我很幸運有老公替我投資，令我可以專注個人事業。」儘管如此，惟她強調自己並非完全不聞不問，平日自己也會花時間了解相關事宜，尤其是退休資產的配置。

「隨着年歲增長，工作能力少不免會降低，打工仔手停口停，收入也自然會受影響，所以我們一定要做好中長線性的退休資產管理。除了自己居住的物業外，我還有一些提供租金收入的單位，加上一些股息不俗的公用股和投資回報率較高的股票等，這些都是我退休資產的組合。」

除此之外，玲玲師傅也經常關注個人MPF戶口的表現。「與其他較進取的投資相比，我的MPF組合較為保守，這正好可以在資產組合上取得一個平衡。」除了留意自己的MPF外，她也會關心身邊親朋的MPF：「作為一名僱主，我也會向同事分享MPF的部署心得，最重要的是考慮可承受的風險。例如年輕一輩不妨考慮步伐較進取的組合；然而，隨着年齡增長，則要考慮轉換保本潛力較大的穩陣組合。」

▲ 玲玲師傅表示會經常關注個人MPF戶口的表現。圖為玲玲師傅出席保誠發布會活動時與保誠行政總裁容佳明（左2）合照。

手機程式 令投資組合更易掌控

誠然在機不離手的今天，玲玲師傅也經常利用手機作日常理財、及調整自己投資組合的用途。「有專人幫忙管理資產固然是好事，但自己也得要了解資產的內容和投資的組合。利用手機應用程式便可以全天候讓我掌握自己的資產情況，方便投資和管理時作出更精明和正確的決定。」



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保誠行政總裁 容佳明

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