滙豐多項數碼理財服務   與港人疫境同行      

新冠肺炎疫情持續嚴峻，在家工作、維持社交距離等防疫措施，為每個人生活帶來翻天覆地的轉變。本港經濟備受疫情打擊，失業率創17年新高，滙豐「FinFit」最新調查顯示，在過去6個月內，有59％港人對財務狀況感到憂慮。面對前所未見的挑戰，滙豐從未停步，推出多項理財服務，加速「數碼化」，讓客戶可隨時隨地管理財富。

關懷社群 由照顧員工福祉做起

去年初，疫情襲港來勢洶洶，使港人措手不及。為了在防疫及維持日常銀行服務之間取得平衡，滙豐在本港一罩難求的時期，積極為前綫職員採購口罩，安排後勤員工在家工作，務求在艱難的環境下，仍可如常服務，讓客戶可即時解決當下的財務需要。同時，為促進香港普及金融發展，滙豐於去年11月起，取消26項基本銀行服務收費，涵蓋一般銀行服務、存款及提款、環球轉帳及匯款等。

受經濟下行及裁員潮夾擊，令本港數十萬弱勢社群的處境更雪上加霜，滙豐於去年7月起為無家者或因居住在分間單位而無法使用郵政服務的港人提供基本銀行戶口服務，讓有需要人士安全地存取薪金或津貼，協助他們擺脫困境。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指：「滙豐扎根香港逾150年，有義務也有責任與香港人同行，照顧員工及客戶福祉之外，也關懷香港社會各階層人士，盡顯肩負社會責任的決心。」

革新數碼理財服務 拉近與客戶距離

防疫期間，人與人之間要維持社交距離，銀行分行的營業時間亦要縮短，面對面的服務受影響，滙豐便加緊革新固有的數碼理財服務，提供多元化的數碼金融服務，如手機開戶、「FlexInvest 靈活智投」單位信託基金投資平台、香港滙豐投資全速易股票買賣應用程式及PayMe電子支付等，務求讓客戶在居家抗疫期間，仍可輕鬆理財。

疫情加快數碼理財發展，截至去年12月，滙豐不同的數碼平台，合共有接近高達300萬活躍用戶，相等於超過40%的香港人口。目前，滙豐有高達95％的零售銀行交易都是透過網上渠道進行，反映客戶逐漸養成使用數碼服務的習慣。為配合農曆新年派利是這重要傳統習俗，滙豐最近更首次推出網上預約前往分行兌換實體鈔票的安排，藉此控制人流，短短數天便錄得逾30,000宗登記，並獲得客戶廣泛好評。

低門檻投資平台 助客戶把握投資機遇

在低息環境下，把握投資機遇甚為重要，惟根據滙豐「FinFit」最新調查顯示，僅有三分之一受訪者表示了解基金、債券等港股以外的投資產品。滙豐於2020年1月起便推出「FlexInvest 靈活智投」單位信託基金投資服務，入場門檻只需低至港幣100元，即可投資基金，為更多年輕投資者提供增值財富的機會。此嶄新服務備受客戶歡迎，推出以來用戶人數每季平均上升24%，所管理資產每季平均增幅更高達42%。

疫後數碼服務需求不減 續以人為本以心服務

疫情帶來「新常態」，人們逐漸習慣生活方式的轉變。伍楊玉如預期，疫情緩和後，客戶對數碼化服務的需求仍將有增無減，但與此同時，明白部分金融服務難被科技取締，如首次申請按揭及處理較複雜的財富管理服務時，客戶一般都希望能進行面談。因此，滙豐會平衡數碼化及人性化的發展，務求滿足不同客戶群的多元化需要。

以往到銀行開戶，往往要耗費時間排隊等待，現時只要一機在手，不分晝夜就能迅速開戶。現有客戶透過HSBC HK應用程式，只需幾分鐘即能開設HSBC One或卓越理財的綜合賬戶，輕鬆把握投資機遇。滙豐明白，非每位客戶都能輕易地掌握數碼理財服務，遂於2020年12月起，全港所有分行都有職員為有意透過數碼渠道開戶的客戶提供協助，開戶時間由20分鐘大幅減至3分鐘，省卻客戶的時間成本。

數碼服務雖然便利，但某些時候大眾仍希望與真人對談，一來予人較親切的感覺，二來客戶處理較複雜的財富管理事務時可較安心。因此，滙豐於2020年推出了視像會議服務，讓尚玊和卓越理財客戶能與財務專家保持聯繫，即使要隔着熒幕傾談，滙豐專家們也會盡心服務客戶，為他們的財務需要制定適切的方案。

與此同時，滙豐亦關心客戶的身心健康，為鼓勵客戶建立健康習慣，推出了HSBC Life Well +計劃，為保單持有人設立在24個月內平均每天走9000步的步行目標，並為達成目標的客戶提供豐富的獎勵。透過創新科技，滙豐期望能與客戶共行健康生活的每一步。

她期望，未來滙豐繼續與香港成長，為港人提供更創新、便利的數碼化服務，協助他們解決財務上的需要，實踐個人理想及抱負，延續香港人故事。

（資料由客戶提供）