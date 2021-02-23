10 個參加「香港科學園網上職業博覽 2021 」的理由

說「創新及科技」是環球的未來，相信大家都一定認同。2021 年初，彭博公布了最新一期的億萬富翁指數，Tesla 創辦人兼總裁 Elon Musk 超越 Amazon 創辦人 Jeff Bezos 成世界首富，而緊接的排名中亦不乏來自科技領域的翹楚 Microsoft、Facebook、Google、Oracle 等名字。香港人，如何把握創科機遇、創造未來？可以由本地創科基地科學園開始。向來致力提升本地創科優勢及培育人才的香港科技園公司（下稱科技園公司），每年都會舉辦全港最大型的創新及科技職業博覽，為科技企業及創科人才提供配對平台，今年的「香港科學園網上職業博覽 2021」將於 3 月 18 日至 24 日線上展開，並以「未來由我創」為主題。也許你會問，為什麼一定要參加這個網上職業博覽，跟其他職業博覽有甚麼不同？以下 10 個理由，會讓你知道非參加不可。

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1）創科新希望 未來由你創

疫情下，本港失業率有上升之勢，但創科反而需要更多人才，「香港科學園網上職業博覽 2021」正好提供了新希望，除了一個職位和一份薪金，也是個讓求職者好好裝備自己，創造未來的機會。意念分享活動增長見識，履歷資詢直接提升競爭力。把握未來，「香港科學園網上職業博覽 2021」是個好的起點。

2）全港最大創科職業博覽

科技園公司致力培訓科技人才，其舉辦的創新及科技職業博覽，一直是每年創科界的盛事，規模更是全港最大型。即使上年度因疫情影響，創新及科技職業博覽需要改為網上進行，但參加招聘的公司仍達 170 家，吸引全球100多個國家及地區求職者，登記參加人數達 4300 人，頁面瀏覽數字達 380,000 之多。說是全港最大的創新及科技職位集中地，當之無愧。



3）220家科學園夥伴公司超過1200個職位等緊你

「香港科學園網上職業博覽 2021」將於 3 月 18－24 日於線上展開。現時已有超過 220 間公司參加提出招聘，預期會帶來超過 1,200 份職位空缺。跟往年一樣，參加的公司僱主會開設虛擬展覽攤位、提供公司資料及職位空缺詳情，亦會用聊天工具，跟求職者即時對話，甚至預約見工、接收簡歷，流程上更快更直接。



4）最精準的創科人才招聘配對平台

創科的可能性固然多，但近年最熱門的創科話題，一定是人工智能及機械人技術、生物醫藥、智慧城市、金融科技等四大行業範疇。在「香港科學園網上職業博覽 2021」上搵工，不但涵蓋這四大範疇，另有需要不同技能的相關工種。只要你有心，不一定要「十八般武藝」於一身，一樣可以用為社會未來作出貢獻。



5）重量級嘉賓前瞻創科未來發展



因疫情影響，上年度的「香港科學園網上職業博覽」首度改為網上進行，今年2021同樣線上舉行，節目更具份量更豐富。首天已邀得 2021 年科學突破獎 - 生命科學獎得主，香港中文大學教授兼分子生物學的臨床應用專家盧煜明、水中銀（國際）生物科技有限公司首席執行官杜偉樑、2020年香港青年工業家獎等主，京信通信執行董事兼高級副總裁霍欣茹出席，以 TED Talk 形式，預視創新科技的未來，將會如何影響世界。



6）「星」級講者討論人才所需的五大特質迎接未來



除了創科先鋒的見解分享，今年有「星」級講者作更深入的討論互動。除了科技園公司行政總裁黃克強、水中銀（國際）生物科技有限公司首席執行官杜偉樑、Inovo Robotics 聯合創辦人 Jonathan Cheung、TLT 計劃學員 Haoqi Wang 外，還有今屆全民造星 III 冠軍得主趙祥誠（Ben）。創科又跟造星舞台有關？是的，兩者都需要挑戰自己迎接未來，這特質正是創科界所需要的。粒粒「星」級講者會揀選一個未來「特質」令你加入創科舞台。



7）跟創科嘉賓線上直接對話

今年「香港科學園網上職業博覽 2021」有份量嘉賓特別多，參加者如果想與他們直接對話，了解創科行情和加入創科生態圈的貼士，記住留意科技園公司社交媒體平台。如果你有志加入創科行列，只要回答幾題問題，就可以得到跟多位嘉賓直接對話的機會。



8）1 對 1 免費履歷資詢服務

職位多，求職者也眾多。怕自己的 CV 不夠亮麗？不緊要。7 天展期期間，每天首 100 參加者，均可獲得 1 對 1 的免費履歷資詢服務，包括視像履歷，求職自然會再多一分把握，唔想錯過要快D去報名。



9）創科公司多元工作機會

創科公司工種多元化而且有不同崗位，多方面吸引有能力的求職者，科技園的創科生態有大型跨國企業，同時有努力不懈堅持到底的初創公司，每間公司的 Career Path 都可以為未來帶來無限可能。



10）加入創科基地一齊work live play learn

香港的創科社群雲集科學園，只要你加入這個生態圈，從充滿創科熱誠、志同道合的夥伴身上獲得啟發，一定可以體驗本港最大創科基地的工作、生活、玩樂及學習的創科文化。

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（資料由客戶提供）