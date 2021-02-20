跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 置業家居 2021/02/20 分享： 【未來供應】長實最近以$102.8億奪得啟德跑道區最後一幅住宅地，而會德豐地產MONACO第2期GRANDE MONACO已開價，至於區內其他住宅項目也快將登場。 啟德港鐵站附近合共有12幅私人住宅地， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% 今日 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 今日 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 GRANDE MONACO各戶型價單分析 今日 GRANDE MONACO各戶型價單分析 GRANDE MONACO全面睇 今日 GRANDE MONACO全面睇 最新專欄文章 更多 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% 今日 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% GRANDE MONACO全面睇 今日 GRANDE MONACO全面睇 GRANDE MONACO各戶型價單分析 今日 GRANDE MONACO各戶型價單分析 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 今日 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 2021/02/06 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入