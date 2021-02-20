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GRANDE MONACO全面睇

置業家居 2021/02/20

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啟德GRANDE MONACO位於沐泰街12號，屬於MONACO發展項目第2期，提供247個單位，戶型1至4房單位，實用面積333至1,679平方呎，主打2房及3房；預計關鍵日期為2022年12月30

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