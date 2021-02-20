GRANDE MONACO全面睇 置業家居 2021/02/20 分享： 啟德GRANDE MONACO位於沐泰街12號，屬於MONACO發展項目第2期，提供247個單位，戶型1至4房單位，實用面積333至1,679平方呎，主打2房及3房；預計關鍵日期為2022年12月30 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% 今日 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 今日 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 今日 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 GRANDE MONACO各戶型價單分析 今日 GRANDE MONACO各戶型價單分析 最新專欄文章 更多 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% 今日 啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% GRANDE MONACO各戶型價單分析 今日 GRANDE MONACO各戶型價單分析 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 今日 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 今日 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 2021/02/06 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入