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啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5%

置業家居 2021/02/20

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結束農曆新年長假期後，不少發展商蓄勢待發，展開新一年的推盤大計。其中會德豐地產旗下啟德MONACO第2期GRANDE MONACO本周開價，折實呎價$2.18萬起，貴MONACO約5%。

會德豐地產旗下

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欄名 : 封面故事

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