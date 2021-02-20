啟德GRANDE MONACO接力開售 首批折實呎價$2.18萬起 較1期賣貴5% 置業家居 2021/02/20 分享： 結束農曆新年長假期後，不少發展商蓄勢待發，展開新一年的推盤大計。其中會德豐地產旗下啟德MONACO第2期GRANDE MONACO本周開價，折實呎價$2.18萬起，貴MONACO約5%。 會德豐地產旗下 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 今日 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 今日 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 GRANDE MONACO各戶型價單分析 今日 GRANDE MONACO各戶型價單分析 GRANDE MONACO全面睇 今日 GRANDE MONACO全面睇 最新專欄文章 更多 GRANDE MONACO全面睇 今日 GRANDE MONACO全面睇 GRANDE MONACO各戶型價單分析 今日 GRANDE MONACO各戶型價單分析 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 今日 跑道區首個新盤 維港1號提供逾千伙 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 今日 疫市新景象 新春4日錄36宗成交 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 2021/02/06 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入