LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 置業家居 2021/02/20 分享： 將軍澳新盤日出康城第X期（日出康城第10期）LP10已進行3輪銷售，計劃短期加推新價單，個別單位會有輕微加價空間。 南豐發展有限公司地產發展部及銷售部總經理盧子豪透露，南豐集團今年截至2月17日已售出 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 最新專欄文章 更多 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 2021/02/06 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入