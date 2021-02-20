明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 置業家居 2021/02/20 分享： 青衣新盤明翹匯位置坐落細山路18號，設有2座，提供776伙單位，明翹匯預計關鍵日期為2022年1月底，發展商計劃正申請穿梭巴士往來明翹匯及港鐵青衣站，以方便住戶出入。 佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示， ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 最新專欄文章 更多 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 2021/02/06 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入