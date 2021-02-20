明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓

青衣新盤明翹匯位置坐落細山路18號，設有2座，提供776伙單位，明翹匯預計關鍵日期為2022年1月底，發展商計劃正申請穿梭巴士往來明翹匯及港鐵青衣站，以方便住戶出入。

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，

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