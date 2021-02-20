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尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位

置業家居 2021/02/20

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恒地唐人新村全新盤尚悅‧天城，昨日（19日）已上樓書，位置坐落屏健里8號，提供16幢洋房，間隔由3房3套至4房4套間隔，實用面積1,772至1,826平方呎，每幢洋房設獨立入口及停車位。恒基物業代理有

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欄名 : 新盤速遞

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