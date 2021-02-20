尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 置業家居 2021/02/20 分享： 恒地唐人新村全新盤尚悅‧天城，昨日（19日）已上樓書，位置坐落屏健里8號，提供16幢洋房，間隔由3房3套至4房4套間隔，實用面積1,772至1,826平方呎，每幢洋房設獨立入口及停車位。恒基物業代理有 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 最新專欄文章 更多 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 2021/02/06 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入