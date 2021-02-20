瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 置業家居 2021/02/20 分享： 嘉里旗下何文田瀚名昨日（19日）公布項目首張銷售安排，首推2伙單位招標發售，成為3月頭炮新盤，而瀚名指引價錢為$3,888萬。 嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，推出18樓A室及18樓B室，實用面積均為 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 最新專欄文章 更多 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 今日 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 2021/02/06 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入