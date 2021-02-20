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瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬

置業家居 2021/02/20

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嘉里旗下何文田瀚名昨日（19日）公布項目首張銷售安排，首推2伙單位招標發售，成為3月頭炮新盤，而瀚名指引價錢為$3,888萬。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，推出18樓A室及18樓B室，實用面積均為

...

欄名 : 新盤速遞

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