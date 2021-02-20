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ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起

置業家居 2021/02/20

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信和置業營業部集團聯席董事楊文及田兆源初七（18日）出席集團新春團拜，田兆源表示集團今年共有5個新盤推售，涉及4,680伙，當中以旺角ONE SOHO作為牛年頭炮。

信置旗下觀塘凱滙累售1,695伙，套

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欄名 : 新盤速遞

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