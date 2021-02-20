ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 置業家居 2021/02/20 分享： 信和置業營業部集團聯席董事楊文及田兆源初七（18日）出席集團新春團拜，田兆源表示集團今年共有5個新盤推售，涉及4,680伙，當中以旺角ONE SOHO作為牛年頭炮。 信置旗下觀塘凱滙累售1,695伙，套 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 最新專欄文章 更多 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 今日 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 今日 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 今日 明翹匯尚餘108伙待售 預計明年初交樓 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 今日 LP10累沽495伙套現近$50億 料未來樓價升一成 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 2021/02/06 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入