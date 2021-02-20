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天鑄裝修雅致

置業家居 2021/02/20

分享：

單位：2座中層A室

實用面積：1,646平方呎

叫價：$6,300萬（呎價：$38,275）

備註：改為3房間隔，連雅致裝修。

資料提供：中原（90715716）

作者：梁子謙

責任編輯：郭慧敏

系列: 鐵路盤系列

...

欄名 : 樓市熱話

報道系列 : 鐵路盤系列

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