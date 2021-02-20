天鑄裝修雅致 置業家居 2021/02/20 分享： 單位：2座中層A室 實用面積：1,646平方呎 叫價：$6,300萬（呎價：$38,275） 備註：改為3房間隔，連雅致裝修。 資料提供：中原（90715716） 作者：梁子謙 責任編輯：郭慧敏 系列: 鐵路盤系列 ... 欄名 : 樓市熱話 報道系列 : 鐵路盤系列 相關文章 何文田站發展項目交通便捷 第2期有機年底前登場 今日 何文田站發展項目交通便捷 第2期有機年底前登場 天鑄約50伙放盤 入場費$3,080萬起 今日 天鑄約50伙放盤 入場費$3,080萬起 最新專欄文章 更多 何文田站發展項目交通便捷 第2期有機年底前登場 今日 何文田站發展項目交通便捷 第2期有機年底前登場 天鑄約50伙放盤 入場費$3,080萬起 今日 天鑄約50伙放盤 入場費$3,080萬起 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 2021/02/06 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 新盤熱賣 帶旺區內千萬成交 2021/02/06 新盤熱賣 帶旺區內千萬成交 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 2021/02/06 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入