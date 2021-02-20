宏寰文化傳播 首辦戲院

【話你知】ACX Cinemas公司為宏寰文化傳播有限公司，業務非常多元化，分別有電影投資丶電影製作丶電影發行丶舉辦演唱會和藝人管理等，而戲院營運亦去年首度創辦，而北角匯戲院的ACX@北角匯亦是宏寰文

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