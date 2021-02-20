宏寰文化傳播 首辦戲院 置業家居 2021/02/20 分享： 【話你知】ACX Cinemas公司為宏寰文化傳播有限公司，業務非常多元化，分別有電影投資丶電影製作丶電影發行丶舉辦演唱會和藝人管理等，而戲院營運亦去年首度創辦，而北角匯戲院的ACX@北角匯亦是宏寰文 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 今日 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 最新專欄文章 更多 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 今日 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 元盛興潮式醬油第四代接棒 承載經典80多年 2021/02/06 元盛興潮式醬油第四代接棒 承載經典80多年 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 2021/01/30 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 中大店配合美景 如置身畫框 2021/01/30 中大店配合美景 如置身畫框 90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店 2021/01/23 90後女生租迷你工作坊 疫市創業開採耳店 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入