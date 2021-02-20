工商舖按揭與住宅大不同

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近期樓市回暖，新盤賣個滿堂紅，同時更帶動二手交投。另一方面，非住宅物業的交投其實亦一直有顯著上升的趨勢。根據土地註冊處以及美聯物業房地產數據及研究中心所顯示，今年1月份工廈註冊宗數為近20個月的新高，同時亦連升5個月；商廈註冊宗數亦創26個月新高；舖位註冊宗數連續5個月錄得過百宗；非住宅物業佔整體物業註冊宗數的比率更達25%，創下26個月新高。非住宅物業交投漸趨活躍，相信亦某程度上反映去年政府因應非住宅物業市場的周期變化，先後放寬相關物業按揭貸款成數以及非住宅雙倍印花稅，從而帶動相關物業的交投。

非住宅按揭成數上限5成 不設回贈

工商舖與住宅物業一樣可承造按揭，不過，銀行承造工商舖按揭一般較住宅物業保守，當中細節亦不盡相同。首先，不論樓價，非住宅物業之按揭成數上限均為5成，另不設高息存款掛鈎計劃以及現金回贈。如借貸人申請按揭時同時擁有其他物業的擔保或借貸，按揭成數會下降一成。此外，如借貸人的主要收入並非來自香港，按揭成數亦會下降一成。

按揭計劃方面，申請人一般可選擇P按或H按計劃，而現時新造息率普遍為P-2.65%（P=5.25%），比住宅物業的P按略高大約10點子，還款年期最長為30年。計算供款能力方面，供款與入息比率的上限為40%，壓力測試的上限則為50%。如借貸人的主要收入並非來自香港，供款與入息比率以及壓力測試的上限均下降一成。稅項方面，新政策下買家毋須繳交額外印花稅以及買家印花稅，只需要繳付從價印花稅（AVD）（第一標準稅率），稅率最高達物業價格之4.25%。

長期空置難估足價 宜準備充足資金

估價方面，銀行會視乎物業的優質程度計算估值，當中參考指標如地段、人流、承接能力或承租能力等。此外，要注意工商舖交投的活躍程度一般較住宅物業低，質素亦各有參差，所涉及之風險相對地高。如物業過往由大型公司承租，一般會較易估足價。但若賣方叫價偏離市價，又或者該物業長期空置，銀行則較難估足價。如遇上估價不足時，買方可考慮透過向銀行申請中小企循環貸款、加按套現其他物業，或以債券及股票等資產淨值為依據等等途徑申請額外貸款。要避免估價不足的問題，事前先準備充足資金最為穩妥。

▲ 今年1月份非住宅物業佔整體物業註冊宗數的比率達25%，創下26個月新高，筆者提醒有意入市工商舖的買家，需留意按揭細節與住宅不同。（資料圖片）