黃埔花園屋苑解構 置業家居 2021/02/20 分享： 景觀：7及10期臨海而建 享鯉魚門開揚海景 屋苑共有88座，因此景觀差異十分大。屋苑東面可享維多利亞港海景，北面比鄰和黃公園，景觀翠綠，西面及南面物業景觀較遜，望臨近屋苑樓景。黃埔花園物業樓高只有16層 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（十） 相關文章 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 今日 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 黃埔花園屋則大觀園 今日 黃埔花園屋則大觀園 最新專欄文章 更多 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 今日 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 黃埔花園屋則大觀園 今日 黃埔花園屋則大觀園 海濱南岸鄰近港鐵 配套齊全 市區3房$950萬有交易 2021/01/30 海濱南岸鄰近港鐵 配套齊全 市區3房$950萬有交易 海濱南岸屋則大觀園 2021/01/30 海濱南岸屋則大觀園 海濱南岸屋苑解構 2021/01/30 海濱南岸屋苑解構 黃埔花園 二手市場 放盤 紅磡 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入