景觀：7及10期臨海而建 享鯉魚門開揚海景

屋苑共有88座，因此景觀差異十分大。屋苑東面可享維多利亞港海景，北面比鄰和黃公園，景觀翠綠，西面及南面物業景觀較遜，望臨近屋苑樓景。黃埔花園物業樓高只有16層

...