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黃埔花園屋苑解構

置業家居 2021/02/20

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景觀：7及10期臨海而建 享鯉魚門開揚海景

屋苑共有88座，因此景觀差異十分大。屋苑東面可享維多利亞港海景，北面比鄰和黃公園，景觀翠綠，西面及南面物業景觀較遜，望臨近屋苑樓景。黃埔花園物業樓高只有16層

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（十）

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