黃埔花園共10期88座，除了6期及8期為商場及公共設施外，其他期數合共提供10,432個單位，提供多種間隔，包括1房、2房、2房（連套房）及儲物室、3房、3房（連套房）、3房（連套房）及儲物室及4房（

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