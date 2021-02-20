黃埔花園屋則大觀園 置業家居 2021/02/20 分享： 黃埔花園共10期88座，除了6期及8期為商場及公共設施外，其他期數合共提供10,432個單位，提供多種間隔，包括1房、2房、2房（連套房）及儲物室、3房、3房（連套房）、3房（連套房）及儲物室及4房（ ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（十） 相關文章 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 今日 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 黃埔花園屋苑解構 今日 黃埔花園屋苑解構 最新專欄文章 更多 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 今日 黃埔花園間隔多元實用率高 2房最平叫價$660萬起 黃埔花園屋苑解構 今日 黃埔花園屋苑解構 海濱南岸鄰近港鐵 配套齊全 市區3房$950萬有交易 2021/01/30 海濱南岸鄰近港鐵 配套齊全 市區3房$950萬有交易 海濱南岸屋則大觀園 2021/01/30 海濱南岸屋則大觀園 海濱南岸屋苑解構 2021/01/30 海濱南岸屋苑解構 黃埔花園 二手市場 放盤 紅磡 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入