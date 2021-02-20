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布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐

置業家居 2021/02/20

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澳洲一向是港人熱門投資地點之一，其中布里斯本因樓價較其他兩大城市悉尼及墨爾本低，故近期受到不少關注。當中位於布里斯本的現樓項目Brisbane One，供應608伙，共設3座，面積548至2,335平

...

欄名 : 海外置業

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