布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 置業家居 2021/02/20 分享： 澳洲一向是港人熱門投資地點之一，其中布里斯本因樓價較其他兩大城市悉尼及墨爾本低，故近期受到不少關注。當中位於布里斯本的現樓項目Brisbane One，供應608伙，共設3座，面積548至2,335平 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 2021/02/06 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 2021/01/30 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 2021/01/23 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 2021/01/16 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 2021/01/09 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 澳洲 布里斯本 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入