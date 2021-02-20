【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 置業家居 2021/02/20 分享： 官方公布，今年共收到1,200份來自全球不同國家及地區的參賽作品，競逐年度創新大獎CES 2021 Innovation Awards。最終，國際評審選出共386份作品（須於2020年4月1日至 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 最新專欄文章 更多 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 CES 智能家居 家電 家居 展覽 頒獎禮 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入