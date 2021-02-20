Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器

【推介二】結合新能源的得獎作品，還有美國另一初創公司Ampere，研發的Shower Power揚聲器系統。以回收海洋塑料製成的藍牙揚聲器，可接駁大部分花灑柱，透過水流而產生動力，推動揚聲器播放。由於

...