Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 置業家居 2021/02/20 分享： 【推介二】結合新能源的得獎作品，還有美國另一初創公司Ampere，研發的Shower Power揚聲器系統。以回收海洋塑料製成的藍牙揚聲器，可接駁大部分花灑柱，透過水流而產生動力，推動揚聲器播放。由於 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 最新專欄文章 更多 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 CES 智能家居 家電 家居 展覽 頒獎禮 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入