  • 17°C
香港時間 : 2021220日 (六) 02:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響

置業家居 2021/02/20

分享：

【推介四】連續第三年榮獲CES創新設計獎的韓國按摩椅研發商Bodyfriend，首度與世界頂級視聽品牌Bang & Olufsen合作Quantum按摩椅，凸顯聽覺享受與觸感享受。主打的零重力模式，令

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行
今日
CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行
【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球
今日
【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球
Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器
今日
Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器
LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控
今日
LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控
Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水
今日
Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水

最新專欄文章 更多

CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行
今日
CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行
Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水
今日
Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水
LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控
今日
LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控
Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器
今日
Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器
【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球
今日
【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球
CES 智能家居 家電 家居 展覽 頒獎禮 新冠肺炎

上一篇文章

LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控

下一篇文章

Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？