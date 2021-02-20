Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 置業家居 2021/02/20 分享： 【推介四】連續第三年榮獲CES創新設計獎的韓國按摩椅研發商Bodyfriend，首度與世界頂級視聽品牌Bang & Olufsen合作Quantum按摩椅，凸顯聽覺享受與觸感享受。主打的零重力模式，令 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 最新專欄文章 更多 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 CES 智能家居 家電 家居 展覽 頒獎禮 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入