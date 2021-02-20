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Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水

置業家居 2021/02/20

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【推介五】美國初創公司Hidrate以革命性的智能水樽HidrateSpark STEEL，鼓勵大家飲水及減廢「走塑」。這款不銹鋼水樽共有9種顏色選擇，最大特色是底座的閃燈裝置（內置充電池），既可提示

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欄名 : 家居頭條

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