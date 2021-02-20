Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 置業家居 2021/02/20 分享： 【推介五】美國初創公司Hidrate以革命性的智能水樽HidrateSpark STEEL，鼓勵大家飲水及減廢「走塑」。這款不銹鋼水樽共有9種顏色選擇，最大特色是底座的閃燈裝置（內置充電池），既可提示 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 最新專欄文章 更多 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 今日 CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 CES 智能家居 家電 家居 展覽 頒獎禮 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入