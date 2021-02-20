CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行

首度移師網上舉行的科技界年度盛事CES 2021（消費類電子產品展覽），如常共有4天展期，舉行時間亦由以往1月初順延至1月11日。官方率先公布年度得獎名單外，還安排了100小時直播節目，繼續表揚創意、

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