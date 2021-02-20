CES 2021首度移師綫上開幕 推動科技引領前行 置業家居 2021/02/20 分享： 首度移師網上舉行的科技界年度盛事CES 2021（消費類電子產品展覽），如常共有4天展期，舉行時間亦由以往1月初順延至1月11日。官方率先公布年度得獎名單外，還安排了100小時直播節目，繼續表揚創意、 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 最新專欄文章 更多 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 今日 Hidrate HidrateSpark STEEL智能水樽提你飲水 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 今日 Bodyfriend Quantum AI按摩椅配備B&O音響 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 今日 LG InstaView升級版雪櫃支援語音操控 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 今日 Ampere Shower Power水力推動藍牙揚聲器 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 今日 【得獎推介】CES 2021 Innovation Awards 守護健康愛護地球 CES 智能家居 家電 家居 展覽 頒獎禮 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入