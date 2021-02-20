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antoniolupi從臉盆創作牆飾

置業家居 2021/02/20

分享：

屢獲殊榮的意大利衞浴潔具品牌antoniolupi，破天荒將潔具、牆紙及地氈完美串連。品牌首個牆紙系列TRALERIGHE及地氈系列Tramato，原來建基於Gessati臉盆。以黑白灰為主色的新作，

...

欄名 : 新材有道

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