Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康 置業家居 2021/02/20 分享： 疫情持續，在街外回到家中，為了保護家人，在家中及車廂中都要留意空氣質素，隔絕細菌病毒。來自瑞典的Blueair，一直專注於空氣淨化技術，今年帶來了最新HEPASilent Ultra技術，推出旗艦 ... 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 2021/01/30 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 2021/01/23 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 2021/01/23 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 2021/01/16 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 嶄新吸塵機 保持家居一塵不染 2021/01/16 嶄新吸塵機 保持家居一塵不染 消費資訊 家電 瑞典 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入