Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康

疫情持續，在街外回到家中，為了保護家人，在家中及車廂中都要留意空氣質素，隔絕細菌病毒。來自瑞典的Blueair，一直專注於空氣淨化技術，今年帶來了最新HEPASilent Ultra技術，推出旗艦

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