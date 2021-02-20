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2月黃花風鈴木 金華綻放賀新春

副刊版 2021/02/20

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農曆年過後，各花卉開始爭妍鬥麗。現下最hit的打卡花可算是黃花風鈴木，在南昌公園及南昌社區中心前有幾棵近日已引來不少市民圍觀攝獵，下星期來相信更為「爆發」。當然少不了這月不斷被「洗版」西貢大枕蓋的吊鐘

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欄名 : 本地遊

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