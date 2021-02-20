荃灣帝景酒店全新中菜館 抵食午市套餐 $158起嘗6道菜

在新的一年，當然要吃得精緻。荃灣帝景酒店全新中菜廳「麗都軒」於2月初正式開業，坐落於汀九橋畔、比鄰麗都灣，加上落地玻璃窗，環境悠閒舒適。食物主打每日手製、即點即蒸點心和別致粵饌，打造成為區內全新的聚餐

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