荃灣帝景酒店全新中菜館 抵食午市套餐 $158起嘗6道菜 副刊版 2021/02/20 分享： 在新的一年，當然要吃得精緻。荃灣帝景酒店全新中菜廳「麗都軒」於2月初正式開業，坐落於汀九橋畔、比鄰麗都灣，加上落地玻璃窗，環境悠閒舒適。食物主打每日手製、即點即蒸點心和別致粵饌，打造成為區內全新的聚餐 ... 欄名 : 新食力 最新專欄文章 更多 海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara 2021/01/06 海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara 黃埔全新養生湯麵專門店 2021/01/04 黃埔全新養生湯麵專門店 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 2020/12/16 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 2020/11/30 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 2020/11/25 中環全新摩登素食茶室 The Tea Academics 飲食資訊 餐廳情報 酒店 餐廳 荃灣 菜式 魚 中菜 蛋 蝦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入