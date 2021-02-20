快速測試普及化 疫後復甦關鍵

香港不少人總有一種強烈的「攬炒癮」--像最近1種本地研發的新冠病毒快速測試，明明經政府同意進行社區檢測，所公布的結果亦完全不涉私隱，卻被誣陷為「騙市民做白老鼠」，完全漠視產品一早已獲歐盟認證，故絕非在研發期間找人做實驗；更重要的一點，是當局掌握了快速測試的本地數據後，對評估香港疫情以更準確制定抗疫政策、經濟全面復甦，以及學界全面復課所能夠起的關鍵作用。

尤其今次被打擊的對象為本地醫療檢測初創企業，而不是過去那種「藍絲質疑西方vs黃絲反對內地」之政治爭拗，故毫無疑問屬於純粹針對特區政府，以延續「官員抗疫每步皆錯」的輿論工程。想深一層：為打擊政治對手，竟然挑動香港內部仇恨，寧可攬炒，叫廣大市民繼續活在疫情的水深火熱當中，也就其心可誅。

增測試盒子產量 拜登抗疫大計

事實上，目前許多西方國家除上演「新冠疫苗爭霸戰」外，同場還加映「快速測試普及化」，像美國總統拜登的抗疫大計，其中一個關鍵正是如何大幅提升「快速測試盒子」（rapid testing kit）的產量，目標是盡早找出沒有病徵的傳播者，並讓高感染率地區的居民，能定期在家中做快速測試（又稱抗原測試，即antigen tests），不用到檢測中心排隊，減低感染的風險。

即使在目前接種新冠疫苗比率相對高的英國，當地政府亦十分注重快速測試，今年首6周已為400萬學生及教職員完成快速測試，並打算在復課後繼續定期進行；至於在加拿大，疫情較嚴重的安大略省宣布，每星期會預留30萬個快速測試盒子，供關鍵行業的員工使用。

西方投放大量資源 3大原因

為何西方國家會投放大量資源推廣快速測試？主要有3個原因：

首先，由於抗拒疫苗族群（anti-vaxxers）為數不少，加上不少人對短時間研發的疫苗信心不足，故接種比率能否達到6至7成，實難以預料，所以能快速識別感染者的方法，需求仍甚殷切。

其次，即使基因測試技術有突破，始終要大量人手，且最快仍須數小時，因此價格難以下降至港幣200元以下；快速測試則只需15至20分鐘便有結果，而且目前零售價已經能做到很便宜，如上述提到安大略省的快速測試盒子只需加幣6元，即約港幣36元，香港各零售點的快速測試套裝之價格亦差不多。

最後，快速測試毋須專業人士取樣，一般人用拭子從鼻腔採樣，再把拭子放進容器拌勻，然後將數滴液體滴入快速測試盒子便成。加上價格相宜，他日復市、復課，以至恢復通關之後，便可透過快速測試，在食肆、學校、機場、車站等地方作大規模篩查（例如乘客可在座位自行作快速測試，等候20分鐘有結果便可以下機）。

以上3個快速測試之特點，對香港未來的抗疫政策亦非常管用，當中最明顯的，就是回應月初鬧哄哄的「學校如要申請全部學生回校上半日課，教職員須每2周作病毒檢測」這項新安排--當時很多校長和老師批評為甚麼學生不用驗，但若然相關部門能參考英國的做法，安排全港所有學校實習一次全校師生進行快速測試，或許便可化解這些批評，並令反對的校長和教師不得不接受自己也有責任參與檢測了。此外，地盤工人及各類服務業工種的前綫員工，也可以定期為自己進行測試。

不過，也有一些專家（主要來自英國）並不贊成以快速測試作為新冠病毒檢測系統的骨幹，主要原因是其準確度不及基因測試，以及一般人替自己採樣會出問題；一旦檢測結果出現假陰性（誤以為自己沒事但其實已受感染），便會令許多人在抗疫方面有所鬆懈。

港產快速測試 準確度達99.95%

然而這些質疑隨即遭哈佛大學的公共衞生學院反駁，認為在目前嚴峻的形勢下，能夠盡快找出高病毒含量的患者至關重要，而快速測試正好是針對這類高傳播風險患者的較準確測試。以上述提到在香港本地生產的快速測試方法為例，在最近這次社區檢測的準確度便高達93.33%至99.95%。策略上，盡快找出並隔離最大擴散風險的人，是堵截大規模社區爆發的不二法門。

至於「一般人替自己採樣會出問題」這個老掉牙的批評，其實早在去年抗疫早段已有類似聲音--不過當時針對的是「一般人替自己戴口罩會出問題」，認為醫護人員受過專業訓練才懂正確佩戴口罩，又謂當人人廣泛戴口罩，便會疏於保持社交距離措施云云。事實證明，這種「普通市民不行，只有醫護專業才行」的心態，正是阻慢了美、英、加等西方國家推行全民戴口罩政策，而令疫情未能及早受控的主因之一。

鼻腔採樣 或比深喉唾液可靠

事實上，自己在鼻腔採樣也確實不難，真箇是一次生兩次熟，只要輔以大規模的公眾教育計劃，絕對有機會做到全民定期快速檢測。相比之下，有醫生認為，過去較普及的深喉唾液取樣方式，由於不少香港市民對保留所謂「朝早第一口痰」感到困難，故自己在鼻腔採樣的方法，某程度上反而更為可靠。

最後要強調的是，從政策層面來看，根本就不存在快速測試全面取代基因測試。事實上，特區政府同意在社區進行快速檢測，也是以「雙軌」方式進行，希望以相輔相成的方式，更深入全面理解本港疫情狀況，從而訂定更有效堵截傳播鏈的措施，以及盡快令各行各業重開的辦法--重點是基因測試始終受限於時間和成本，故只能涵蓋極少人口，所以應該針對高危群組進行；而大範圍（例如人口9成）的定期頻密檢測，則可透過快速測試完成，並可藉以監察疫苗效用。

▲ 有醫生認為，自行在鼻腔採樣，某程度上反而比深喉唾液取樣更可靠，只要輔以大規模的公眾教育計劃，絕對有機會做到全民定期快速檢測。（資料圖片）